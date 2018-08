"Zombie Boy", le mannequin ultra-tatoué de "Born This Way" de Lady Gaga, est mort

publié le 03/08/2018 à 11:55

Le mannequin québécois Rick Genest, célèbre pour son corps entièrement tatoué s'est suicidé mercredi 1er août, ont appris nos confrère de Radio Canada auprès des services de police de la ville de Montréal. Il souffrait de problèmes psychiques et était âgé de 32 ans. Le grand public l'avait découvert notamment dans le clip de la chanteuse américaine Lady Gaga, Born This Way.



Zombie Boy, de son surnom, a été opéré pour une tumeur du cerveau à l'âge de 15 ans. Le traitement et son apparence donne à son entourage l'idée de le surnommer Zombie. L'adolescent s'empare de ce titre et s'est fait tatouer pour la première fois à 16 ans. Il transformera entièrement son corps et son visage grâce à l'encre et aux aiguilles des artistes tatoueurs qu'il a rencontré dans sa vie.

C'est Frank Lewis qui réalise la quasi totalité de ces œuvres pour transformer le jeune homme en une sorte d'écorché vif ou de squelette en putréfaction. Un exploit qui vaut à Rick Gervais deux records dans le Guiness Book pour le plus grand nombre d'insectes et d'os tatoué sur un seul individu.

En 2012, les artistes le repère grâce à ses photos sur Facebook : le styliste de Lady Gaga, Nicola Formichetti l'approche et le monde de la mode et des cosmétiques s’intéresse à lui. Les magazines les plus prestigieux réaliseront des shootings avec lui.

Lady Gaga "plus que dévastée"

> Lady Gaga - Born This Way

Son apparition au côté de Lady Gaga dans le clip stylisé et ultra-symbolique Born This Way est le vrai tremplin de sa carrière de mannequin. La chanteuse se maquille le visage comme lui et leurs smokings créent un contraste des plus saisissant à l'image.



Lady Gaga s'est dite "plus que dévastée" après avoir appris la mort du mannequin. "Nous devons travailler plus encore pour changer la culture, mettre la santé mentale à l'avant et arrêter de considérer ces questions comme taboues", a-t-elle écrit dans une série de tweets. Si vous souffrez, appelez un ami ou votre famille aujourd'hui. Nous devons nous sauver les uns les autres".

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 août 2018

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 août 2018

Très populaire sur les réseaux sociaux, Rick Gervais était suivi par près d'un million de personnes sur Facebook. Son dernier message sur les réseaux sociaux est un dessin en noir et blanc, référence au film d'horreur The Ring et accompagné d'un poème baptisé The Well (Le puits).