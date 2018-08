Décès du résistant Arsène Tchakarian, dernier survivant du groupe Manouchian

publié le 05/08/2018 à 18:21

Arsène Tchakarian est décédé ce samedi 4 août à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) à l'âge de 101 ans. Cet ancien résistant était le dernier survivant du groupe Manouchian, célèbre pour avoir été la cible de "l'affiche rouge", une propagande nazie placardée dans toute la France visant à dénoncer les actions de résistance du groupe.



L'affiche rouge, propagande Nazie visant le gorupe Manouchian Crédit : Domaine public

Né en Turquie en 1916, Arsène Tchakarian s'installe en France en 1930 pour devenir tailleur. Il rejoint la résistance et le groupe Manouchian en 1943 et débute par la distribution de tracts. Plus tard, il prendra part activement à la lutte armée contre l'occupant nazi : attaque de train, destruction de voie ferrée et sabotages divers. Le groupe est finalement arrêté en février 1944 et 23 de ses membres sont exécutés, mais Arsène Tchakarian aura la vie sauve. Caché à Paris grâce à un policier, M. Tchakarian sera exfiltré vers Bordeaux où il continuera à servir la Résistance jusqu'à la Libération.

Ému et triste à l'annonce du décès d'Arsene Tchakarian, dernier survivant du groupe Manouchian et des FTP Moi. Résistant de la première heure, Arsène était de tous les combats progressistes de ce siècle avec le @PCF. Modeste et humble, c'est un grand homme qui nous quitte. — Pierre Laurent (@plaurent_pcf) 5 août 2018

En juin dernier, le vieux résistant assistait encore à la commémoration de l'appel du Général de Gaulle du 18 juin, comme il le faisait chaque année. Plusieurs personnalités politiques de gauche lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Promu à titre exceptionnel officier de la Légion d'honneur en 2012, M. Tchakarian était père de six enfants.