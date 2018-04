publié le 06/04/2018 à 11:34

Jacques Higelin, un des pionniers du rock français, est décédé ce vendredi 6 avril à Paris à l'âge de 77 ans. Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, il laisse derrière lui une vingtaine d'albums.



Artiste attachant aux airs d'éternel adolescent, cet auteur, compositeur et interprète, a rassemblé un public de fidèles autour de ses chansons et de ses concerts incarnés, durant desquels il improvisait sans relâche, passait du piano à l'accordéon ou la guitare et apostrophait les spectateurs.

Avec certaines de ses chansons inoubliables, parmi lesquelles Pars, Champagne ou encore "Tombé du ciel, Jacques Higelin a traversé les années. Plus de cinquante ans alors que sa carrière a débuté en 1965. Du moins, sa carrière de chanteur.

Une carrière débuté au cinéma

Car c'est comme comédien qu'il fait ses premiers pas. Au début des années 60, il s'inscrit au Cours Simon. Il débute au théâtre en 1959 et se lance aussi au cinéma avec Le bonheur est pour demain d'Henri Fabiani (1961), Bébert et l'Omnibus d'Yves Robert (1963) ou Elle court, elle court, la banlieue de Gérard Pirès (1972). Il jouera au total dans une trentaine de films.



Début février, Arthur H avait donné des nouvelles de son père déclarant qu'il était "assez fatigué". "Mon papa, c'est un grand monsieur et puis c'est quelqu'un qui a donné fort dans sa vie. Il est assez fatigué quand même, il ne va pas refaire de scène. Mais autour de lui, on s'occupe de lui, tout va bien", confiant-il alors. Deux mois plus tard, Jacques Higelin est, ce coup-ci, monté au ciel.