publié le 28/10/2018 à 09:48

C'est un visage et une voix mythique des médias qui s'est éteinte. Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre des suites d'un cancer, a-t-on appris ce dimanche matin.



Né Philippe Leprêtre le 12 novembre 1935 dans le Morbihan, il avait débuté sa carrière dans la presse écrite dans les années 1960, avant de rejoindre RTL deux ans plus tard. C'est là qu'il prend le nom de Gildas, prénom de son fils et pseudonyme qu'il avait choisi lorsqu'il écrivait dans la revue Combat. Il y sera directeur de l'information. Suivra la télévision, avec l'ORTF, TF1 et Antenne 2.

Il rejoint l'aventure Canal + en 1985, un an après le lancement de la chaîne. C'est lui qui crée le Top 50. Mais son visage, son rire sont forcément liés à Nulle part ailleurs, qu'il animera de 1987 à 1997.

Ces derniers temps, il s'était mis en retrait des médias.