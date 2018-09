Le dessinateur René Pétillon, auteur de "L'enquête corse", est décédé

et AFP

publié le 30/09/2018 à 12:49

Le dessinateur René Pétillon, auteur de la bande dessinée à succès L'enquête corse et qui a longtemps travaillé pour le Canard enchaîné, est mort dimanche à l'âge de 72 ans, ont annoncé les éditions Dargaud.



"Emporté par une longue maladie" selon un communiqué de Dargaud, Pétillon était le père du détective Jack Palmer. L'une de ses aventures, "L'enquête corse", avait reçu le Prix du meilleur album au festival d'Angoulême en 2001 avant d'être adaptée au cinéma en 2004, avec notamment Jean Reno et Christian Clavier.

Cette BD, qui moque avec une égale tendresse les Corses et les "pinzuti" (les continentaux), est ensuite portée au cinéma par Alain Berberian en 2004, avec Christian Clavier dans le rôle de Palmer. "Le succès de cet album m'a abasourdi", racontait Pétillon à l'AFP en 2013, encore surpris d'avoir été fait citoyen d'honneur de la ville de Bastia grâce à cet ouvrage.

En mai 2017, l'artiste s'était confié auprès de RTL sur ce qui faisait, selon lui, un bon dessin. "Si on est indigné, touché par un sujet, je pense que le dessin sera meilleur. Mais cela devient compliqué, car on ne peut pas travailler uniquement sur l'indignation. Il faut trouver un angle qui soit drôle. Comment à la fois faire passer une sincérité et un décalage".