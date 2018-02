publié le 22/02/2018 à 06:46

Quand la mort de Billy Graham a été annoncée mercredi 21 février aux États-Unis, toutes les chaînes ont interrompu leurs programmes pour des éditions spéciales.



Si je devais faire une comparaison un peu osée pour que vous compreniez l'importance de cette information, je citerai Jean d'Ormesson. Vu de l'étranger, c'est un peu difficile de comprendre comment la mort d'un écrivain peut être un événement national en France, qui dépasse largement la littérature. Mais d'Ormesson incarnait au fond un certain esprit français, et donc une certaine idée de la France.

Billy Graham, c'était un peu çà. Ce fils de fermiers du sud était depuis la fin des années 40 le religieux le plus célèbre de cette nation fondée par des pèlerins, où la religion est partout. Il a été pendant soixante-dix ans le conseiller spirituel de tous les présidents, de Truman à Obama, de gauche et de droite.

C'est ce qui l'a, en partie, rendu populaire. Mais il a aussi su, très tôt, utiliser la télévision qui a diffusé dès les années 50 - et jusqu'aux années 2000 - ses méga-prêches dans des stades et des salles de concert.



Avec sa grande taille et sa figure d'acteur hollywoodien, Billy Graham haranguait les foules et leur racontait les Évangiles. Pour beaucoup d'Américains, il venait leur apporter la parole de Dieu. On estime qu'en soixante-dix ans, il a prêché devant plus de 200 millions de fidèles. Il a fait le tour du monde.



L'hommage des anciens présidents

George W. Bush avait confié avoir arrêté de boire et "trouvé le chemin de Dieu" grâce à lui. Il a rendu hommage à un "grand homme, un humble serviteur et un pasteur pour des millions de personnes".



Son père, le président George H.W. Bush, avait invité Graham à venir prier à la Maison Blanche en 1991 pour l'aider à surmonter le premier jour de la première Guerre du Golfe. "Billy n'a pas touché uniquement le cœur des Chrétiens mais (celui) des gens de toutes fois parce qu'il était un homme tellement bon", a-t-il indiqué.



L'ancien président Jimmy Carter s'est dit "profondément attristé" par la disparition de celui qui "a forgé la vie spirituelle de dizaines de millions de personnes à travers le monde".



Pour Barack Obama, Graham était "un humble serviteur qui a prié pour tant de personnes -et qui, avec sagesse et grâce, a donné espoir et conseils à des générations d'Américains".



Billy a achevé sa longue et belle course, laissant derrière lui un monde meilleur et aspirant à sa place dans la gloire", a indiqué Bill Clinton. "Ses paroles puissantes et la conviction qu'elles véhiculaient ont touché d'innombrables cœurs et esprits".