publié le 12/12/2018 à 06:00

Strasbourg plongé dans l'horreur. Une fusillade a frappé le cœur de la ville alsacienne mardi 11 décembre aux alentours de 20 heures. Un tireur isolé a ouvert le feu dans le périmètre du marché de Noël, en plein centre-ville, faisant au moins trois morts et douze blessés, dont six en état d'urgence absolue, selon le bilan communiqué par la préfecture de police.



Rapidement identifié par les forces de l'ordre, l'homme, "fiché S", est toujours activement recherché. Quelque 350 personnes, dont 100 membres de la police judiciaire, des militaires et deux hélicoptères, sont toujours aux trousses de l'assaillant, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'une allocution depuis la préfecture du Bas-Rhin.

La section antiterroriste de Paris a été saisie. Le parquet a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Suivez l'évolution de la situation

06h25 - Dans la nuit, Emmanuel Macron a exprimé la "solidarité de la Nation toute entière pour Strasbourg" sur Twitter.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 12 décembre 2018

06h18 - Le marché de Noël et les musées de Strasbourg seront fermés ce mercredi.



06h00 - Le gouvernement a élevé le niveau du plan Vigipirate à "urgence attentat" après l'attaque sur le Marché de Noël de Strasbourg, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



05h50 - Bonjour et bienvenue sur ce live au lendemain d'une attaque à Strasbourg qui a fait au moins trois morts et douze blessés, dont six en état d'urgence absolue.