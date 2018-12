publié le 12/12/2018 à 18:34

Deux morts, une douzaine de blessés, certains avec un pronostic vital engagé. C’est le dernier bilan de l’attentat perpétré mardi 11 décembre à Strasbourg. Vers 19h50, un homme a ouvert le feu avec un pistolet automatique sur des passants de la rue commerçante des Orfèvres, avant d’évoluer rapidement dans le quartier.



Passant de rues en ruelles, il a semé la terreur, tuant et blessant les personnes qui croisaient sa route, avec son arme de poing et un couteau. Au fil de son errance meurtrière, il a croisé une patrouille de quatre militaires de l’opération Sentinelle, alertée par le bruit des tirs.

Après avoir fait feu dans leur direction, le suspect a finalement été contraint de fuir, blessé au bras par les balles des militaires. Peu après 20 heures, il est parvenu à s’engouffrer dans un taxi pour rejoindre le quartier du Neudorf. Si sur place,il a recroisé le chemin de plusieurs policiers, il est de nouveau parvenu à s’échapper, après avoir échangé des tirs. Un parcours mortel qui a fait 15 victimes au total.

Qui sont les deux personnes décédées ?

À ce stade, deux personnes ont été tuées, après avoir reçu une balle dans la tête. L’un d’eux est un père de famille strasbourgeois, qui était venu dans le restaurant la Stub, pour "boire l’apéro" avec sa femme et leur fils, selon le témoignage d’un des serveurs à Franceinfo. L’homme de 45 ans est sorti à l’extérieur, tandis que sa femme et son fils étaient aux toilettes, et a été abattu, selon ce témoin.



L’autre personne ayant perdu la vie est un touriste né en Thaïlande, rapporte Le Parisien de source sécuritaire. Il était en vacances à Strasbourg avec sa femme.

Qui sont les blessés ?

Un ressortissant afghan se trouve en état de mort cérébrale. Ce garagiste âgé d’une quarantaine d’années "a reçu une balle en pleine tête", a indiqué au Parisien le président de la fédération régionale Mili Gorus, qui dirige la mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg, fréquentée par la victime.



Deux personnes originaires des Vosges ont aussi été blessées, selon L’Est Républicain. Le premier, un homme qui se trouvait dans le café "Les Savons d’Hélène", a reçu des éclats de balles dans la nuque et se trouve en réanimation. La seconde est une jeune femme de 18 ans venant de Moyenmoutier. Opérée dans la nuit, elle serait désormais hors de danger selon le quotidien local.



Un journaliste italien a été gravement blessé, comme l’a confirmé le ministère de la Justice italien à l’AFP. Plusieurs médias italiens ont rapporté qu’il est âgé de 28 ans et originaire de la région de Trente. Il se trouvait à Strasbourg pour couvrir l’Assemblée plénière au Parlement européen.



Une Strasbourgeoise a été blessée au bras par une balle, a annoncé sa mère sur Facebook. "Elle a été prise en charge par les secours et opéré. Elle se réveille. Nous sommes chanceux et heureux qu’elle soit toujours près de nous", livre-t-elle.