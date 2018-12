publié le 12/12/2018 à 13:38

Des tirs à quelques mètres du marché de Noël, une fusillade avec les forces de l'ordre et une cavale. La ville de Strasbourg a été touchée, mercredi 11 décembre par une attaque. Un homme, âgé de 29 ans, a ouvert le feu sur des passants. Selon un dernier bilan, deux personnes sont décédées, une est en état de mort cérébrale et 13 individus sont blessés.



Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a indiqué que lors de sa fuite, le suspect a pris un taxi et l'a contraint à le conduire vers un autre quartier de la ville. C'est alors que le conducteur a remarqué qu'il était blessé au bras gauche. Le suspect a indiqué "avoir tiré sur des militaires et tué dix personnes".

"Descendu du taxi, il a croisé des policiers. Il y a eu un nouvel échange de tirs. C’est le témoignage du chauffeur de taxi, qui a permis de faire le rapprochement avec le profil du suspect", a poursuivi le procureur de Paris.

Quelques instants plus tôt, le tireur "a été vu un peu avant 20 heures au numéro 10 de la rue des Orfèvres. Il a ensuite évolué dans ce quartier dans les rues des Chandelles, rue Saint-Hélène avant de rejoindre la rue du Pont Saint-Martin. Il a ouvert le feu à chaque endroit et a utilisé un couteau avec lesquels il a blessé grièvement et donné la mort", a indiqué Rémy Heitz.