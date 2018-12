publié le 12/12/2018 à 07:16

L'horreur en plein Marché de Noël. Le 11 décembre 2018, un homme a ouvert le feu sur des passants dans le centre-ville de Strasbourg, faisant trois morts et douze blessés, dont six en urgence absolue.



Depuis, le tireur est en fuite. Plusieurs centaines de membres forces de sécurité étaient mobilisées dans la nuit pour tenter de le retrouver. Plus de 600 hommes sont mobilisés pour trouver le fil qui permettra de remonter jusqu'au tireur. Des policiers et des hommes de l'anti-terrorisme d'abord, mobilisés dans Strasbourg. Et des gendarmes également, chargés des contrôles dans toute la région.



L'assaillant est blessé au bras, selon le ministère de l’Intérieur, nous précise-t-on. Malgré cet handicap, à l'heure où l'on parle, aucune information ne filtre sur une éventuelle localisation du tireur. Dernier témoignage connu celui d'un chauffeur de taxi qui l'a transporté, sous la menace, avant qu'il ne disparaisse dans la nature, près du quartier de Neudorf, au sud de Strasbourg.

Un homme fiché S de 29 ans

Le suspect est un Français de 29 ans, prénommé Chérif, et originaire de Strasbourg, selon les services de police. En effet, il été a condamné à plusieurs reprises, en France et en Allemagne.



Délinquant multirécidiviste, il a fait au moins un séjour en prison. Par ailleurs, cet homme est fiché par l'antiterrorisme, la DGSI, pour radicalisation religieuse. Il était donc en théorie surveillé. Mais il n'avait jamais été poursuivi pour des soupçons de terrorisme. Hier matin, d’ailleurs, des gendarmes s'étaient rendu à son domicile, à Strasbourg, afin de l'interpeller, dans le cadre d'un vol à main armé.



Une grenade et un pistolet 22 long rifle ont été découverts à cette occasion, selon les informations de RTL. Mais le suspect s'est révélé introuvable. Jusqu'à ce qu'il ne surgisse armé d'un pistolet automatique à la fermeture du marché de Noël.