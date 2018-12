et Leia Hoarau

publié le 13/12/2018 à 19:50

Mardi 11 décembre, Jérémy Raoult a été touché par une balle de Cherif Chekatt, en plein centre de Strasbourg. Blessé à la carotide, il vient de sortir du coma. Paul Raoult, son père, raconte qu'il a compris que son fils faisait partie des victimes "vers 4h du matin".



En effet, tout au long de la soirée, après la fusillade qui a notamment tué trois personnes, l'inquiétude a été grandissante pour les parents : Jérémy ne répondait plus aux appels et les médias diffusaient des images "où il nous semblait bien reconnaître son djembé".

Les parents de Jérémy ont retrouvé sa trace à l'hôpital où il a été conduit pour être opéré. Et si Jérémy a été blessé c'est parce qu'au risque de sa vie, il s'est interposé à l’assaillant, qui voulait entrer dans un bar, et a ainsi permis d'éviter un carnage.

Face aux blessures que son fils a subi, le père de Jérémy répond par l'apaisement. "Je m'interdis cette colère. Ce serait une mauvaise réponse. Ce serait lui donner raison. (...) Aujourd'hui, je ne veux pas de ça : je veux m'apaiser moi pour pouvoir apaiser les autres".



Aujourd'hui, Jérémy est sain et sauf, comme le confirme son père : "Il vient de sortir du sommeil artificiel. Il se remet petit à petit : il parle, il écrit, il a même de l'humour. On est très contents pour lui". Au total, selon un dernier bilan, trois personnes ont été tuées, une est en état de mort cérébrale et treize autres ont été blessées.