publié le 13/12/2018 à 11:59

Deux jours après l'attentat de Strasbourg, une troisième personne a succombé à ses blessures a-t- on appris jeudi matin. "Le bilan, toujours provisoire, est désormais établi à 3 personnes décédées, 5 blessés graves et 8 blessés légers", a indiqué la préfecture dans un communiqué. L'un des 5 blessés graves est toujours en état de mort cérébrale, a précisé le parquet de Paris.



Le tireur présumé, Cherif Chekatt, est par ailleurs toujours activement recherché. Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu peu avant 20h mardi soir en plein centre-ville de Strasbourg, alors que le marché de Noël s'apprêtait à fermer. La police nationale a lancé mercredi soir un appel à témoins pour le retrouver. "Attention, individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même", a mis en garde la police, décrivant un individu de 1,80 m, "peau mate", "corpulence normale" et "marque sur le front". Toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" est appelée à composer le 197.

Le marché de Noël, qui attire chaque année deux millions de touristes, a été fermé mercredi et l'est encore jeudi: toutes les illuminations de la ville ont été éteintes et le grand sapin de 30 m de haut qui domine la place Kléber n'est plus éclairé.