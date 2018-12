publié le 12/12/2018 à 13:07

Des théories du complot sur fond d'attaque. Quelques instants après les premièrs messages de la préfecture et du ministère de l'Intérieur qui annonçaient qu'une opération était en cours dans le centre-ville de Strasbourg, des messages complotistes et des fake news ont émergé.



En particulier sur les pages Facebook recensés comme appartenant au mouvement des "gilets jaunes". Maxime Nicolle, connu sous le nom de Fly Rider, est l'un des porte-parole. Sur FacebookLive, il a assuré aux internautes : "Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20 heures, il va au milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser".

Qui est-il ? Maxime Nicolle est intérimaire dans les transports. Originaire des Côtes d'Armor, il a 31 ans. Très médiatisé avec la crise des "gilets jaunes", il est l'administrateur d'une page Facebook sur le mouvement, "Fly Rider Infos Blocage". Elle a été créée le 31 octobre dernier et plus de 135.000 personnes y sont abonnées à ce jour.

"Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h00"...#Strasbourg : l'indispensable analyse du #GiletJaune Maxime Nicolle ¿¿ pic.twitter.com/3qf8d9qlN5 — Conspiracy Watch (@conspiration) 11 décembre 2018

Ouest France fait référence à une vidéo datant du 2 décembre, "il relaie plusieurs rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Il affirme par exemple qu’Emmanuel Macron s’apprêterait à confier la gestion de la France à l’ONU à partir du lundi 10 décembre".

Maxime Nicolle dénonce des propos déformés par les médias

Dans une vidéo postée, ce jeudi 12 décembre, Fly Rider s'explique et s'adresse aux "médias qui ont modifié (s)es propos" : "Je n'ai jamais fait d'appel à la haine, je suis contre ça. je n'ai jamais fait d'appel à la violence, je suis contre ça. Vous pouvez sortir des phrases de leur contexte... Il en est pas moins qu'au final, ça n'a jamais été mon intention".



Le "gilet jaune" en vient à parler de ses propos, après la fusillade de Strasbourg. "Bien sûr que oui, des morts c'est grave. Bien sûr que oui, des blessés par arme à feu, c'est très grave. Je n'appelle pas les gens à aller se balader dans Strasbourg, tant que ce c***** n' a pas été retrouvé".



Il ajoute : "En gros, un c ça reste un c, il pourra gueuler tout ce qu'il veut gueuler, s'il était suivi, recherché ou s'il avait un casier judiciaire, c'est la responsabilité de l'État de garantir la sécurité des citoyens. Encore une fois, on voit que ce n'est pas le cas. Un peu de respect pour les familles des victimes. Ces gens là n'ont rien demandé".