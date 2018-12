publié le 12/12/2018 à 08:41

À peine les premières informations ont commencé à être communiquées sur l'attaque à Strasbourg, que des théories du complot ont fusé sur les réseaux sociaux. Un homme a tiré sur les passants, près du marché de Noël, faisant 3 morts et 12 blessés.



Sur différents groupes de "gilets jaunes" Facebook et Twitter, les théories du complot ont ainsi fleuri. Invité à l'antenne de RTL, Jean-Michel Blanquer estime que "chaque fois qu’il se passe des choses ignobles, il y a de l'ignoble qui vient de se rajouter à l'ignoble. La pudeur et la mesure sont des qualités qu'on devrait développer un peu aujourd'hui".

Le ministre de l'Éducation nationale estime que "quand on ne sait pas, on ne parle pas. C'est juste ignoble. Pensons aux familles de victimes, à la gravité de ce qui se passe pour la France et le monde (...) Les thèses complotistes, c'est un peu la facilité de notre époque et ça pose beaucoup de questions sur les aspects négatifs de notre époque, même s'ils ont des aspects positifs".