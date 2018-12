Attentat à Strasbourg : la police diffuse un appel à témoins pour retrouver le tueur présumé

publié le 12/12/2018 à 19:34

L'auteur de la fusillade de Strasbourg est toujours activement recherché. La police nationale a diffusé mercredi 12 décembre un appel à témoins pour retrouver le principal suspect de l'attentat du marché de Noël, Cherif C., traqué depuis l'attaque qui a fait au moins 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et douze blessés mardi soir.



"Individu dangereux, surtout n'intervenez pas vous-même", met en garde la police nationale sur son compte Twitter, décrivant un individu de 1,80 m, de "corpulence normale" et appelant toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" à composer le 197.



Le suspect se nomme Chérif C., il a 29 ans et est né le 24 février 1989 à Strasbourg. "Il est très connu des services de police et de justice pour des faits de droit commun", notamment pour vols et violence, a précisé plus tôt dans la journée le procureur de Paris, Rémy Heitz, lors d'une conférence de presse.

Le casier judiciaire du meurtrier présumé comporte 27 condamnations pour des faits commis principalement en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse. Chérif C. a été incarcéré à plusieurs reprises.