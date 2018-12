Strasbourg : "On finira par localiser" Cherif Chekatt, affirme un syndicat de police

publié le 13/12/2018 à 11:48

À Strasbourg, la chasse à l'homme continue pour tenter de retrouver Cherif Chekatt, le tireur présumé de la fusillade au marché de Noël, qui a fait deux morts mardi 11 décembre. "Les recherches se concentrent toujours sur le département du Bas-Rhin, sur Strasbourg plus particulièrement", explique à RTL Fabrice Poli, secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale, qui ajoute que les enquêteurs explorent également d'autres pistes.



Ce jeudi 13 décembre, plusieurs de ses proches sont toujours entendus par les forces de l'ordre. "Quatre membres de sa famille sont toujours en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Strasbourg", confirme-t-il. "On est en train de lui couper les contacts éventuels avec ses proches qui pourraient lui porter une assistance" en "vérifiant le réseau d'amis, de famille sur qui il pouvait compter comme soutien", détaille Fabrice Poli, qui affirme qu'il "faut l'isoler".

Les enquêteurs ont désormais pris la main et font "un travail de fourmi pour tenter de le localiser". Plusieurs sections pilotent l'enquête sur Cherif Chekatt, notamment la Division nationale anti-terroriste, la DGSI, des effectifs de la direction interrégionale de la Police judiciaire de Strasbourg. Autant de services qui coopèrent notamment avec l'Allemagne dans la recherche du tireur présumé.

Avec ce genre d'individu, on est sûrs de rien Fabrice Poli, secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale Partager la citation





"Avec ce genre d'individu, on est sûrs de rien", déplore le spécialiste. La police a diffusé un appel à témoins pour l'aider à localiser Cherif Chekatt. "Ce portrait-robot peut apporter des éléments supplémentaires", explique le secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance Police Nationale, en ajoutant qu'il peut également desservir les enquêteurs en cas de faux témoignage.



"Il ne faut pas non plus que la police soit assaillie de coups de fil où on l'aurait vu dans les quatre coins de France", détaille-t-il, avant de conclure : "j'en appelle à la population pour faire preuve de discernement". "Je pense qu'on finira par le localiser, comme ça a été le cas de tous les précédents terroristes", assure Fabrice Poli.