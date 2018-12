publié le 12/12/2018 à 20:08

Strasbourg a été plongée dans l’horreur mardi 11 décembre, après l’attentat perpétré par Chérif C. dans l’hyper-centre. Mais pour le maire de la capitale alsacienne, il ne faut pas céder à la peur.



"Mon objectif est de retrouver le plus rapidement possible ce qui fait notre vivre-ensemble, ce qui constitue au fond l’essence même de notre culture et de nos valeurs. Surtout, pas question de céder au chantage des terroristes", affirme-t-il au micro de RTL.



Dans cette optique, les lieux publics vont progressivement rouvrir. "Demain, on rouvre nos écoles (…) on rouvre aussi nos salles de spectacles, théâtres, parce qu’il est plus facile de sécuriser un lieu clos qu’un espace extérieur", indique Roland Ries à notre antenne.

"Mon rôle de maire de cette ville, c’est d’assurer la continuité du vivre-ensemble", insiste le maire de Strasbourg. "Il faut continuer à vivre selon nos valeurs et nos habitudes. C’est ça le message essentiel et les Strasbourgeois le comprennent", termine-t-il.