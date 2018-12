publié le 12/12/2018 à 03:33

Emmanuel Macron a réagi à l'attaque meurtrière qui a touché Strasbourg. Le président de la République a exprimé via Twitter la solidarité de la "nation tout entière" à la capitale alsacienne, théâtre d'une fusillade mardi 11 décembre au soir qui a fait trois morts et douze blessés, dont six en urgence absolue. "Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles", a tweeté le chef de l'État après avoir présidé une réunion de crise au ministère de l'Intérieur.



Le chef du gouvernement "a décidé du déclenchement de la cellule interministérielle de crise afin de réunir les ministères et les services concernés pour le suivi et la gestion de la fusillade de Strasbourg", a indiqué Matignon.

Selon la présidence, Emmanuel Macron a effectué "un point de situation", en présence du Premier ministre Édouard Philippe, du secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, d'Agnès Buzyn (Santé) et de Florence Parly (Défense). Le chef de l'État est arrivé vers 00h25 pour présider cette réunion de crise après la fusillade survenue à Strasbourg.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera également en liaison avec cette cellule de crise depuis Strasbourg. Il a annoncé sur place à 2h27 que le gouvernement avait décidé de porter le niveau du plan Vigipirate à "urgence attentat" avec "la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, et des contrôles renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël en France pour éviter le risque de mimétisme".

