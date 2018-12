publié le 12/12/2018 à 06:46

La France se réveille meurtrie ce mercredi 12 décembre. La veille, une fusillade a éclaté près du Marché de Noël de Strasbourg. Un homme seul a ouvert le feu à plusieurs reprises dans le centre-ville, faisant trois morts et douze blessés, dont six en urgence absolue.



Mehdi était sur les lieux du drame. "J'ai entendu des coups de feu. Là on s'est dit peut-être c'est juste des pétards, comme il y en a beaucoup qui circulent avant le Nouvel An", témoigne-t-il au micro de RTL.

Il poursuit : "Après, on a vu deux militaires, cachés dans un coin, en train de tirer plusieurs coups. Il y avait beaucoup de cris. Un des militaires disait à tout le monde de rentrer chez soi. Les coups de feu ont duré une quinzaine de minutes. Ils se cachaient dans des rues du centre-ville".

La traque policière est lancée pour retrouver le suspect de 29 ans fiché S et connu pour des faits de droit commun, comme la précisé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.