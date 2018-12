publié le 12/12/2018 à 02:53

Un "attentat qui tombe à pic" pour Macron "qui veut éteindre le mouvement des 'gilets jaunes'". Voilà, un exemple parmi tant d'autres de messages que l'on peut lire sur des groupes Facebook de "gilets jaunes" après la fusillade qui a ciblé Strasbourg et son marché de Noël ce mardi 11 décembre et qui a fait au moins trois morts et douze blessés. L'assaillant, "fiché S", est d'ailleurs activement recherché par les forces de l'ordre.



Sur différents groupes de "gilets jaunes" ou sur Twitter, les théories du complot fleurissent. "Alfonso7Alcapone" tweete par exemple que "c'est un complot, un coup de l'État". Alors que l'acte V pourrait se profiler ce samedi 15 décembre, on peut également lire sur Facebook :

"Étrange cet attentat le lendemain de l'allocution de Macron... coup monté pour faire peur aux gens pour la suite des manifestations". Sur la page Facebook intitulée "Blocage National le 17 novembre Organisation générale", un internaute se demande aussi "Vous ne trouvez pas étrange cet attenant alors que le gouvernement est menacé ? Je parierais qu'ils vont interdire l'acte 5!"

Des théories fantaisistes qui vont parfois très loin, invoquant l'implication des services secrets. "SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 ACTE V ! Ne nous laissons pas impressionner par cet attentat monté de toutes pièces par les services secret", indique ainsi un internaute, quand un autre ajoute même : "Vous allez voir dans une semaine on ne saura même plus ce qu'est un gilet jaune !! Bien joué Macron 1er la carte de l'attentat à Strasbourg !!".

Groupe Blocage national le 17 novembre

Certains évoquent aussi comme "preuve" le direct de BFMTV qui aurait été selon eux publié il y a treize heures ou le tweet de la préfecture de la région Grand-Est qui aurait été publié en fin de matinée.



Maxime Nicolle, connu sous le nom de "Fly Rider", déclare dans une vidéo : "Il y a eu des coups de feu, il y a eu des blessés, il y a peut-être un décès, ça se trouve c'est juste un fou ! Si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec n'attend qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Elysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser, ça c'est un vrai attentat ! Le reste, c'est des effets pour faire peur", sur son compte Facebook, relayé par le compte Twitter Conspiracy Watch.

Twitter

"Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h00"...#Strasbourg : l'indispensable analyse du #GiletJaune Maxime Nicolle ¿¿ pic.twitter.com/3qf8d9qlN5 — Conspiracy Watch (@conspiration) 11 décembre 2018

Certains modérateurs Facebook désapprouvant ce type de théories ont décidé de bloquer les publications "en respect pour les victimes de Strasbourg" et incité à "rester sages et unis".