VIDÉO - Fusillade à Strasbourg : confinés, ils chantent la Marseillaise

publié le 12/12/2018 à 11:43

Les spectateurs ont gardé leur sang froid. Alors qu'avait lieu une fusillade aux abords du marché de Noël de Strasbourg, mardi 11 décembre, plus de 5.000 personnes ont été confinées à la salle Rhénus Sport, au nord de la ville. Elles assistaient à un match de basketball entre la SIG de Strasbourg et l'Olimpija Ljubljana.



Malgré les circonstances, le public est resté calme. Et lorsqu'ils ont appris qu'une attaque avait eu lieu à quelques kilomètres de là, ils ont décidé de chanter La Marseillaise, en hommage aux victimes de l'attaque, qui a fait 3 morts et 13 blessés.

Le match a ensuite repris et a été mené jusqu'à son terme. Mais les spectateurs sont restés confinés environ 4 heures, l'auteur présumé des faits étant toujours en fuite. C'était "une ambiance un peu spéciale, les gens déambulaient dans le calme", a témoigné un spectateur auprès de L'Équipe. Les spectateurs ont pu rentrer chez eux aux alentours de 00h30.