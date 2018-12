publié le 13/12/2018 à 07:39

Strasbourg reste traumatisée deux jours après l'attentat qui a visé son marché de Noël. Deux personnes ont été tuées et un blessé est en état de mort cérébrale, après qu'un tireur a ouvert le feu dans le centre-ville de la ville. La police nationale a lancé mercredi soir un appel à témoins pour retrouver le suspect, qui est désormais l'homme le plus recherché de France. Ce jeudi, le marché de Noël reste fermé, à seulement 10 jours des fêtes de fin d'année.



"J'espère qu'il va rouvrir. Il y avait hier la journée du deuil, toutes les illuminations ont été éteintes. Ce soir, les illuminations remarchent pour certaines, mais les symboliques comme l'Arche et le grand sapin ne seront pas éteintes. Et puis on espère que le marché va rouvrir ce week-end", explique Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg et scénariste des illuminations du marché de Noël. "C'est vrai qu'il y a l'appréhension de ce terroriste qui court toujours", souligne-t-il.

Pïerre Bardet était présent lorsque le suspect a tiré dans la foule. Il décrit l'effroi à cet instant, et le lendemain "où l'on se demande si ce n'était pas un sale cauchemar".

Comment empêcher quelqu'un qui est déterminé à ce point Pierre Bardet, directeur général des Vitrines de Strasbourg et scénariste des illuminations du marché de Noël Partager la citation





L'attaque a eu lieu malgré un dispositif de sécurité très strict : des check-point, la présence de CRS, ce qui pose la question d'un éventuel dysfonctionnement. "Je ne pense pas qu'il y ait eu une faille (...) après comment empêcher quelqu'un qui est déterminé à ce point", estime Pierre Bardet.



Ce dernier précise que le marché de Noël n'est sécurisé qu'entre 11 heures et 20 heures, pendant son ouverture : "Quelqu'un peut passer la nuit, amener ce qu'il faut, le mettre là où il faut et s'en servir la journée. Je pense que c'est ça. Je n'ose pas imaginer qu'il ait pu passer avec un grand couteau aux entrées", explique Pierre Bardet. Et d'ajouter : "Jamais aucun endroit ne pourra hermétiquement être sécurisé à 100%".