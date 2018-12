publié le 11/12/2018 à 23:59

Une fusillade a fait deux morts et treize blessés mardi 11 décembre dans la soirée sur le marché de Noël de Strasbourg. Selon un dernier bilan, l'attaque commise vers 20 heures en plein centre-ville a fait deux morts et 13 blessés, dont sept en situation d'urgence absolue. Avant de s'enfuir, l'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent la zone.



Christophe Castaner a été dépêché sur place par le président Emmanuel Macron. Selon le ministre de l'Intérieur, le tireur a été "identifié" et il est connu pour des faits de "droit commun". D'après la préfecture du Bas-Rhin, il est "fiché S". Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le suspect, âgé de 29 ans, devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun pour tentative d'homicide, a indiqué une source proche du dossier, à l'AFP. Des témoins ont indiqué avoir entendu plusieurs coups de feu. La foule qui se pressait dans les rues les a quittées précipitamment.