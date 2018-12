publié le 12/12/2018 à 00:45

Une fusillade a frappé le cœur de Strasbourg ce mardi 11 décembre au soir aux alentours de 20 heures. Un tireur isolé a ouvert le feu dans le périmètre du marché de Noël. Au moins deux personnes sont décédées et douze blessés, six graves et six légers selon la préfecture de police. Le tireur, toujours en fuite, a été "identifié", selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, dépêché sur place.



Le suspect serait déjà connu des services de police pour des "faits de droit commun". Selon la préfecture de la région Grand-Est et Bas-Rhin, il est "fiché S". Avant de s'enfuir, l'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël de Strasbourg.

Le suspect de l'attaque, âgé de 29 ans, devait être arrêté mardi matin par les gendarmes dans une affaire de droit commun selon une source proche du dossier. L'assaillant présumé devait en effet être interpellé dans le cadre d'une enquête pour tentative d'homicide.

L'assaillant serait originaire du Hohberg, dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Le quotidien régional précise qu'il aurait été condamné en 2011 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour une agression avec arme

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg avait déjà fait l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. Il est pourtant protégé en permanence par un important dispositif de surveillance.