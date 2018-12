et AFP

publié le 11/12/2018 à 23:01

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville de Strasbourg mardi 11 décembre peu avant 20 heures au niveau de la Grand Rue. La mairie a appelé les habitants à "rester chez eux". Deux personnes ont été tuées et douze sont blessées dont sept en situation d'urgence absolue d'après un dernier bilan.



Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. La préfecture a appelé les personnes du secteur Neudorf et parc de l'Étoile à rester confinées. Plus tôt, la préfecture a demandé d'éviter le secteur de l'hôtel de police. Le maire Roland Ries a appelé les habitants à rester chez eux.

Christophe Castaner indique sur Twitter que les services de sécurité et de secours sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur invite à ne pas propager de fausses rumeurs et se rend sur place. Dans un rapide point presse, il a précisé que l'auteur présumé des faits "est connu pour des faits de droit commun". Le tireur est fiché S selon la préfecture.



Le suspect a été blessé

Avant de s'enfuir, l'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le marché de Noël de Strasbourg. Selon l'état-major des armées, un soldat de Sentinelle a été blessé légèrement à la main par ricochet d'un tir de l'assaillant.

La section antiterroriste se saisit de l'enquête

"Le président de la République a été informé en temps réel des événements survenus à Strasbourg. Il a décidé en conséquence d’écourter sa réunion en cours et souhaité que le ministre de l’Intérieur se rende sur place", annonce l'Élysée. Emmanuel Macron recevait ce soir à l'Élysée les parlementaires de la majorité.



Le plan blanc a été déclenché dans les hôpitaux de la ville. Il s'agit du plan destiné aux services de secours en cas d'attentat, d'épidémie ou de catastrophe naturelle. Une cellule d'information au public est ouverte au 0 811 000 667.



La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit l'enquête. Selon une source proche du dossier, le suspect âgé de 29 ans devait être interpellé mardi matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun pour tentative d'homicide, a indiqué une source proche du dossier, à l'AFP.



Un point de regroupement des victimes est installé place Kléber. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte place Gutenberg dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI).

Événement en cours à #Strasbourg

Point de situation n°3 à 23h15#RT pic.twitter.com/KMC2iT8ziP — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 11 décembre 2018

Édouard Philippe a activé le cellule interministérielle de crise dans la soirée afin de réunir les ministères et les services concernés pour le suivi et la gestion de la fusillade de Strasbourg", a indiqué Matignon.



Emmanuel Macron se rend à cette cellule de de crise à Beauvau.