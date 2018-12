publié le 12/12/2018 à 20:27

Après des semaines marquées par des tensions et de la gravité, en raison du mouvement des "gilets jaunes", dont personne ne conteste la légalité, la France replonge dans le drame avec cet attentat de Strasbourg.



Mais à vrai dire ce n’est pas complètement une surprise. Depuis que Daesh a subi de grandes défaites, a perdu des territoires, que le califat n’existe plus, on sait que l’organisation terroriste concentre ses efforts sur l’Europe. On sait également qu’à l’intérieur de l’Europe, la France est une cible particulière. Déjà parce qu’elle combat Daesh en Afrique, mais aussi parce que l’Hexagone est le symbole des droits de l’Homme et de la laïcité que déteste l’organisation terroriste.

Sur les réseaux sociaux, Daesh appelait à profiter des manifestations actuelles pour organiser des attentats. Ce qui rend d’ailleurs complètement stupides les insinuations des complotistes qui sur les réseaux sociaux laissent entendre que l’attaque de Strasbourg serait en fait organisée par le gouvernement français et ses services.