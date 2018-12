publié le 13/12/2018 à 15:40

On connaît son nom et son visage, mais Cherif C. court toujours. Plus de 40 heures après l'attentat de Strasbourg, l'assaillant présumé reste introuvable. Pour David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la Police Nationale, "rien n'exclut que l'individu ne soit pas encore reclus, caché dans le secteur".



La police a lancé un appel à témoins, pour accélérer la recherche. "Il ne fallait pas négliger l'hypothèse que le suspect puisse être sur un autre endroit du territoire national, ou ait franchi une frontière. Cet appel à témoins permet de ne pas négliger cette piste", explique David Le Bars au micro RTL.

On ne néglige donc aucune piste du côté des policiers, qui soupçonnent Cherif C. de bénéficier de soutiens. "On a affaire à un individu qui était enraciné dans la délinquance. Il a forcément des relations, des amitiés, peut-être des complicités", explique le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, à l'heure où plusieurs proches du fugitif sont toujours entendus par les forces de l'ordre.

Après deux jours de traque, il est impossible de dire combien de temps celle-ci va encore durer. "On n'est pas en mesure de savoir si la blessure qu'il a pu recevoir est une blessure grave ou superficielle. Il faut considérer qu'on a affaire à un individu très dangereux, un assassin. Il faut prendre toutes les mesures de protections et juridiques", conclut-il.