Attaque à Strasbourg, "gilets jaunes" : deux nouveaux matches de Ligue 1 reportés

publié le 12/12/2018 à 13:56

Combien de matches de la 18e journée de Ligue 1 vont-ils pouvoir se jouer ? Au mouvement des "gilets jaunes", qui a déjà conduit au report de six des dix matches de la 17e journée, s'est ajouté une dramatique actualité à Strasbourg avec une attaque terroriste qui a fait deux morts et treize blessés, mardi 11 décembre en début de soirée.



Quelques heures après cette attaque, la Ligue de football professionnel a annoncé le report de deux nouvelles rencontres, Nantes - Montpellier et Nice - Saint-Étienne, "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions". La première était prévue samedi 15 décembre à 20h, la seconde devait ouvrir la 18e journée vendredi 14 à 20h45.



Les autorités et la LFP étudient "la possibilité d'une organisation de Nice - Saint-Étienne le dimanche à 17h", précise la LFP dans son communiqué, "afin d'éviter un report à une date ultérieure". En ce qui concerne la rencontre Nantes - Montpellier, la commission des compétitions de la Ligue "fixera ultérieurement la date de la rencontre".

Pour rappel, les matches reportés de la 17e journée Angers-Bordeaux et PSG-Montpellier ont été programmés le mardi 15 janvier, respectivement à 19h et 21h. Toulouse-Lyon, Nîmes-Nantes et Monaco-Nice se joueront le mercredi 16 janvier à 19h, tandis que Saint-Étienne - Marseille est programmé à 21h.