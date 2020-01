"Black Widow", "Wonder Woman 1984", "Sonic"... Les 9 films pop culture de 2020

publié le 04/01/2020 à 07:05

Avec les conclusions des sagas Marvel (Avengers : Endgame) et Star Wars (L'Ascension de Skywalker) et X-Men (Dark Phoenix), l'arrivée de Captain Marvel, l'année 2019 aura été riche (et baignée de larmes) au cinéma pour les fans de pop culture.

Après ces mastodontes, difficile pour les studios de production d'enrayer sur une autre année aussi faste. 2020 va donc servir de tremplins pour les nouveaux univers, personnages et licences de Marvel Studios, DC / Warner Bros. Ainsi, la Phase 4 du MCU [Univers Cinématographique Marvel] sans les Avengers va démarrer en avril 2020 avec Black Widow, tandis que DC Comics continue son virage pop avec Birds of Prey et Wonder Woman 1984.

À noter, et c'est une première, que les trois premiers films de la pop culture 2020 sont centrés sur des héroïnes et réalisés par des femmes : Cathy Yan (Birds of Prey), Cate Shortland (Black Widow) et Patty Jenkins (Wonder Woman 1984). RTL Super vous dresse le calendrier des films à ne pas louper pour cette année 2020.

5 février 2020 : Birds of Prey

Avec Birds of Prey (et la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn), DC Comics poursuit son virage pop au cinéma. Ce premier film consacré à une team 100% féminine de la maison ennemie de Marvel, s'offre enfin une première bande-annonce déjantée et hautes en couleurs sur L'hymne à l'amour d'Edith Piaf.

Porté par Harley Quinn (Margot Robbie depuis Suicide Squad), Birds of Prey racontera comment l'héroïne va faire équipe avec Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et la détective Renée Montoya (Rosie Perez) pour sauver Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Coup de poing, explosions, franche rigolade et méchant convaincant avec Ewan McGregor, Birds of Prey, en salles le 5 février 2020, annonce un spectacle rafraîchissant et bienvenue.

12 février 2020 : "Sonic, le film"

Sonic le hérisson de Sega Crédit : Paramount Pictures and Sega of America, Inc. All Rights Reserved.

D'abord hué par les fans, à tel point que le studio avait repoussé la date de sortie du film, le célèbre hérisson bleu de Sega fera bien ses débuts au cinéma avant la Saint-Valentin. Pour sauver son monde, Sonic doit débarquer dans le nôtre. Il va faire équipe avec Tom (James Warden) pour réussir sa mission, alors que le terrible Dr Robotnik (Jim Carrey) les pourchasse.

4 mars 2020 : "En Avant"

Disney et Pixar préparent leur période post-Reine des Neiges 2 avec En Avant. Dans un monde où la magie a disparut, deux frères elfes Barley (Chris Pratt) et Ian (Tom Holland) reçoivent un cadeau de leur père disparu. Démarre alors une aventure aux confins d'un monde enchanté, coloré et qui s'annonce aussi hilarant.



Après Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Chris Pratt (Star-Lord) et Tom Holland (Spider-Man) sont réunis cette fois dans un film d'animation qui promet un beau spectacle.

4 mars 2020 : "Bloodshot"

Pour beaucoup de spectateurs et de spectatrices, Vin Diesel est Dominic Toretto dans la saga Fast and Furious et Richard Riddick dans Les Chroniques de Riddick. En 2020, l'acteur un nouveau type d'anti-héros dans Bloodshot de Dave Wilson. Dans un futur à la Blade Runner, il incarne un ancien soldat doté de pouvoirs de régénération à la suite d'une expérience scientifique. Mais, à chaque fois qu'il est régénéré, sa mémoire est effacée. Jusqu'au jour où il se souvient de tout et qu'il décide de se venger.

29 avril 2020 : "Black Widow"

Scarlett Johansson porte de nouveau dans le costume de Natasha Romanoff, la super-espionne des Avengers, qui se sacrifie dans Avengers : Endgame. Les fans l'ont compris, ce film, le deuxième du MCU, consacré à une super-héroïne Marvel après Captain Marvel, se déroule dans le passé, entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.



Black Widow va faire de nouveau équipe avec les espionnes Melina (Rachel Weisz) et Yelana (Florence Pugh) entraînées au Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KBG pour entraîner des jeunes filles à devenir des espionnes et des assassins]. Le Gardien Rouge (David Harbour), l'équivalent de Captain America version soviétique, est aussi de la partie. Ensemble, ils affronteront Taskmaster, vu dans le jeu vidéo Marvel's Avengers.

Juin 2020 : "Wonder Woman 1984"

La suite des aventures de Wonder Woman sortira en 2020 Crédit : Warner Bros

Wonder Woman 1984 se déroulera pendant la Guerre froide, soit quarante ans après les événements du premier film, qui présente les origines de Wonder Woman et sa relation avec le pilote Steve Trevor (Chris Pine). Malgré son sacrifice, il sera d'ailleurs retour dans Wonder Woman 1984, à la la grande surprise des fans.



Le duo partagera l'affiche avec Kristen Wiig (Mes meilleures amies, SOS Fantômes) qui incarnera l'archéologue Barbara Ann Minerva. Dans les comics, cette dernière enseigne l'anglais à Wonder Woman lorsqu'elle arrive de son île paradisiaque de Themyscira, avant de se transformer ensuite en Cheetah, la femme-guépard. Sans oublier Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) qui incarnera Maxwell Lord, businessman très puissant.

19 août 2020 : "S.O.S Fantômes : L’héritage"

La nouvelle génération de Ghostbuters arrive. Cet été, retrouvez Finn Wolfhard (Stranger Things) et Paul Rudd (Ant-Man, Avengers) dans un nouveau monde rempli de fantômes. Les petits-enfants d'un des Ghostbusters originels découvrent, avec l'aide de son professeur, les anciens outils de leur aïeul chasseur de fantômes. Et c'est parti pour une nouvelle traque à l'ectoplasme dans les années 2010, mais bourrée de références au premier film avec Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson.

4 novembre 2020 : "The Eternals"

"Ce film permettra à tous ceux ne se sont jamais sentis représentés dans des films de super-héros, d'être représentés", a lancé Salma Hayek sur la scène du Comic-Con de San Diego, le samedi 21 juillet 2019. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee et Kumail Nanjiani, sans oublier Brian Tyree Henry, Kit Harington, Gemma Chan et Barry Keoghan (Chernobyl) incarneront les membres de cette nouvelle team Marvel.

La réalisatrice Chloe Zhao et le casting de "The Eternals" à la Comic-Con de San Diego 2019. Crédit : ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

2020 : "Dune"

Courant 2020, rendez-vous sur la planète ensablée et lointaine de Dune. La saga mythique de science-fiction de Frank Herbert, déjà adaptée par le maître de l'étrange David Lynch en 1984, s'apprête à revenir sur grand écran.



Côté casting, la liste de noms prestigieux s'allonge de semaine en semaine. On connaissait déjà la venue d'Oscar Isaac, Poe Dameron dans les épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars, pour incarner le personnage de Leto Atréides. Et bien, d'autres pointures d'Hollywood rejoignent l'aventure. Selon le magazine américain Variety, Jason Momoa, le puissant Aquaman qui a battu dernièrement tous les scores DC Comics au box-office, interprétera Duncan Idaho, le héros récurrent des livres, joué par Richard Jordan en 1985.

Mais ce n'est pas tout, l'acteur le plus en vogue du moment, Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) jouera le personnage central, Paul Atréides, campé par Kyle MacLachlan (Twin Peaks) dans le film de Lynch. L'actrice britannique Charlotte Rampling se transformera en Révérende Mohiam, autrefois jouée par Siân Phillips. Enfin, on retrouvera l'Espagnol Javier Bardem sous les traits de Fremen Stilgar.