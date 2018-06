publié le 28/06/2018 à 17:23

Après les photos de Wonder Woman et Steve Trevor pour Wonder Woman 1984, c'est au tour de Barbara Ann Minerva de se dévoiler. La suite du film sur l'Amazone prévue pour 2019 vient d'offrir une belle surprise aux fans avec ce premier cliché de Kristen Wiig dans la peau de la célèbre Barbara Ann Minerva





Dans les comics, Barbara Ann Minerva est avant tout une amie de Diana Prince (Gal Gadot), puisque c'est elle qui lui enseigne l'anglais lorsque la super-héroïne quitte son île paradisiaque de Themyscira en compagnie du pilote Steve Trevor (Chris Pine). Mais plus tard, les deux femmes deviennent ennemies. Barbara se transforme en effet en Cheetah, une femme-guépard assoiffée de sang et qui convoite le lasso de la vérité de Diana Prince.

Dans cette première photo de Kristen Wiig postée par la réalisatrice Patty Jenkins, Barbara se trouve dans un musée d'histoire naturelle, probablement en train d'étudier ce qui pourrait lui permettre d'accéder à l'immortalité.