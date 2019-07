"Les Éternels" : qui sont les prochains héros Marvel et quels sont leurs pouvoirs ?

La réalisatrice Chloe Zhao et le casting de "The Eternals" à la Comic-Con de San Diego 2019.

publié le 25/07/2019 à 12:43

On sait désormais qui interprétera qui dans The Eternals, et qui seront les Éternels choisis par la réalisatrice. Le casting complet du prochain film Marvel de la Phase 4 a été présenté le 21 juillet 2019 au Comic-Con de San Diego. Les fans en savent maintenant beaucoup plus sur les personnages et sur l'intrigue du film, attendu dans les salles le 4 novembre 2020.

Si les Éternels n'ont pas encore fait d'apparition au cinéma, ils sont très connus des lecteurs et des lectrices de comics. Ils ont été créés par Jack Kirby en juillet 1976. Le public français les découvrira un an plus tard dans le magazine Strange.

Dans les comics The Eternals, on compte plus d'une soixantaine d'Éternels. Pour son film, la réalisatrice Chloé Zhao a décidé de suivre l'histoire de 8 d'entre eux : Ikaris, Kingo, Makkari, Phastos, Ajak, Sprite, Gilgamesh et Thena. Une guerrière, une star de cinéma, une super-rapide... On vous en dit plus sur les personnages dont la prochaine génération de fans Marvel découvriront les aventures au cinéma.

Ils sont le fruit d'une expérience des Célestes

Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos. On connait déjà un Céleste, c'est Ego La Planète Vivante, le père de Star-Lord (Chris Pratt), interprété par Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Sur Terre, personne ne sait que c'est un Éternel.

Les studios Marvel viennent justement de dévoiler le tout premier Concept Art du film qui met en scène les fameux Célestes.

#Eternals : Un premier concept art du film avec des Célestes a été dévoilé ! pic.twitter.com/vRmuVTi6fZ — Marvel CinéVerse ¿¿¿¿ (@MarvelCineVerse) July 21, 2019

Une société dirigée par les frères Kronos et Uranos

Après les expériences des Célestes, les Éternels décident de créer leur propre société, isolée du reste des humains et des Déviants. Elle est alors dirigée par les frères Kronos et Uranos. Les Éternels construisent la ville de Titanos sur Terre, véritable forteresse. Mais, ils se retrouvent rapidement en nombre inférieur par rapport aux Déviants et aux Humains. En effet, les Éternels ne connaissent qu'une naissance tous les 1.000 ans.



L'Éternel Kronos Crédit : Marvel Comics

Uranos, persuadé de la supériorité des Éternels sur tous les autres peuples, veut alors envahir la Terre et commettre un génocide des humains. Un plan de bataille que refuse son frère Kronos et qui déclenche une guerre civile. Les pertes sont considérables et Titanos est en ruine. Finalement, Kronos triomphe et exile Uranos et ses partisans dans l'espace.

Des pouvoirs cosmiques phénoménaux

Vous l'aurez compris, les Éternels possèdent des pouvoirs inégalables grâce à l'énergie cosmique. Ils contrôlent ainsi toutes les molécules de leurs corps, ce qui leur permet de résister à n'importe quelle maladie et de guérir de nombreuses blessures. Ils sont quasi-immortels et même après leur mort, ils possèdent une technologie qui leur permet de recréer leurs corps à l’identique.





Dôtés d'une force surhumaine, ils peuvent aussi transformer n'importe qu'elle matière, créer des champs de force et des illusions. Enfin, chaque Éternel possède à différents niveaux des pouvoirs télépathiques et la capacité de voler à une vitesse inédite (960 km/heure).

Richard Madden jouera Ikaris le Premier Éternel

Richard Madden sera Ikaris. Crédit : DON EMMERT / AFP / MARVEL COMICS

Dans les comics, selon Marvel-world, Ikaris est le Premier Éternel et le souverain des Éternels de la Terre, donc ses pouvoirs sont amplifiés. Son statut de Premier Éternel lui permet aussi de produire la Flamme bleue, et de modeler les Éternels entre eux pour qu'ils puissent créer "le Grand Esprit", entité qui combine la puissance de tous ceux qui la forment.



En ce moment, des rumeurs exaltantes font leur chemin : on soupçonne les studios Marvel de vouloir faire de lui un super-héros homosexuel. Si rien n'est sûr pour le moment, ce serait une première et cela illustrerait encore un fois leur envie de faire des films plus représentatifs de la société.



Ikaris sera joué par Richard Madden, surtout connu pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones mais il a également été très remarqué pour ses rôles dans les séries Bodyguard et Les Médicis.

Kumail Nanjiani sera dans le rôle de Kingo (Sunen), samouraï star de cinéma

L'acteur Kumail Nanjiani jouera Kingo Sunen. Crédit : NICK AGRO / AFP / MARVEL COMICS

C'est l'Éternel sur lequel il existe le moins d'informations. Dans les comics, Kingo Sunen (son vrai nom) est japonais, et fait parti des Éternels qui se sont intégrés dans la société humaine. Il est devenu une star du cinéma au Japon, pays dans lequel il a appris à être samouraï. Il est particulièrement doué au maniement de l'épée, et la sienne a été forgée par Phastos, un autre Éternel. Son acier peut donc presque tout trancher. Son épée, associée à ses talents de samouraï, permet à Kingo de ne pas utiliser ses pouvoirs lors d'un combat.





Dans le film prévu par la Maison des Idées en 2020, le personnage sera joué par Kumail Nanjiani. L'acteur de 41 ans à joué dans la série The Twilight Zone, Silicon Valley et dans des films comme Men In Black : International. Comme l'acteur américain est également de nationalité Pakistanaise, il se pourrait que dans le film, son personnage ne fasse pas sa vie au Japon, mais bien au Pakistan.

Brian Tyree Henry sera Phastos l'ingénieur

Brian Tyree Henry sera Phastos. Crédit : FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / MARVEL COMICS

Phastos est un expert en technologie, et il est ingénieur en chef dans une usine de fonte d'acier. Il est né à Olympia en Grèce, mais vit en Allemagne, à Zuffenhausen. Il a longtemps forgé les armes des Éternels, comme celle de Kingo. Considéré comme le "maître technicien" de ces derniers, il est décrit dans les comics comme ayant une personnalité relativement sombre, renfermé sur lui-même. Il porte généralement une arme en forme de marteau qui peut projeter des décharges d'énergie et manipuler la matière d'autres machines.





Il sera joué par Brian Tyree Henry, connu pour son rôle dans la série Atlanta de Donald Glover, mais aussi dans Undercover et Les Veuves.

Lauren Ridloff jouera Makkari, l'Éternel rapide

Lauren Riddlof sera Makkari. Crédit : CHRIS DELMAS / AFP / MARVEL COMICS

Personnage masculin dans les comics, Makkari sera une femme dans le film Marvel. Il a exercé un certain nombre de métiers différents, de technicien amateur à agent gouvernemental ou journaliste, en passant par marathonien. C'est le plus rapide des Éternels. Les hommes ne croient pas à la nature d'Éternel de Makkari, mais il est intégré sur Terre. Son autre particularité, c'est sa passion pour la construction de véhicules pour se déplacer dans l'air, sous l'eau ou sur la terre.





Makkari version féminine sera incarnée par Lauren Ridloff, une comédienne sourde connue pour son rôle de Connie dans les saisons 9 et 10 de The Walking Dead.

Salma Hayek jouera Ajak, le proche des Célestes

Salma Hayek jouera Ajak. Crédit : CHRIS DELMAS / AFP / MARVEL COMICS

C'est le deuxième personnage masculin dans les comics qui sera une femme dans le film. Comme tous les autres, c'est un Éternel de la Terre. Il est archéologue, mais avant, il était un serviteur des Célestes. C'est un des rares Éternels à pouvoir communiquer avec les Célestes, à comprendre et maîtriser leur langage. Il est proche d'Ikaris et le grand public ne le connaît pas.





Dans le film, il sera joué par Salma Hayek, notamment connue pour avoir joué dans Une nuit en enfer, Frida, Bandidas ou encore Savages.

Lia McHugh incarnera Sprite, l'enfant Éternel

Lia McHugh incarnera Sprite. Crédit : VALERIE MACON / AFP / MARVEL COMICS

Sprite est le dernier personnage masculin dans les comics qui sera un personnage féminin dans le film. Ancienne star de la télévision, il est né à Olympia et à l'apparence d'un enfant de 11 ans, malgré son âge véritable (un millier d'années). Il a une personnalité espiègle et multiplie les plaisanteries. Éternel de la Terre, il est né à Olympia, en Grèce. Frustré et lassé de son apparence d'éternel enfant, il fera quelque chose de grave, qui changera le cours de la vie des Éternels. Pour ne pas spoiler, nous n'en dirons pas plus ici.







Sprite sera joué par la jeune Lia McHugh (Into The Dark).

Angelina Jolie sera Thena la guerrière

Angelina Jolie sera Thena. Crédit : DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / MARVEL COMICS

Thena est une guerrière. Membre des Éternels de la Terre, c'est la fille unique de Zuras, l'ancien souverain des Éternels de la Terre (avant qu'il ne meure). Dans les comics, elle a une histoire d'amour avec un Déviant, Kro, qu'ils cachent à leurs peuples respectifs. Durant ses aventures, elle rencontre la déesse Athéna et son père Zeus, en hommage à son prénom.



Elle sera jouée par Angelina Jolie, connue pour ses rôles dans Mr & Mrs Smith, Maléfique ou encore L'Échange.

Dong-Seok Ma jouera Gilgamesh le colosse

Ma Dong-Seok incarnera Gilgamesh. Crédit : LOIC VENANCE / AFP / MARVEL COMICS

Gilgamesh, alias "l'Oublié" est un guerrier, un aventurier, un tueur de monstre. Il est immense, imposant, c'est le plus puissant des Éternels, de par sa force physique surhumaine. Il est très très bon quand il s'agit de tuer des monstres et tout autre type de créature. Il se bat principalement avec des armes comme des masses et porte des armures imposantes.





Il sera joué par le coréen Dong-Seok Ma, connu pour ses rôles dans Dernier train pour Busan, Kundo et Pandémie.

À quel point la réalisatrice se basera sur les personnalités des Éternels tels qu'ils sont dans les comics de Jack Kirby ? Davantage de détails seront sûrement dévoilés au fur et à mesure de la production du film, attendu le 4 novembre 2020.