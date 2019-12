publié le 08/12/2019 à 23:30

Les fans de Wonder Woman peuvent jubiler. Trois ans après le premier film consacré à l'Amazone de DC Comics et plus de six mois après la première affiche de Wonder Woman 1984, la bande-annonce a enfin été dévoilée.

En salles le 5 juin 2020, Wonder Woman 1984 se déroulera pendant la Guerre froide, soit quarante ans après les événements du premier film, qui présente les origines de Wonder Woman et sa relation avec le pilote Steve Trevor (Chris Pine). Malgré son sacrifice, il sera d'ailleurs retour dans Wonder Woman 1984, à la la grande surprise des fans.

Le duo partagera l'affiche avec Kristen Wiig (Mes meilleures amies, SOS Fantômes) qui incarnera l'archéologue Barbara Ann Minerva. Dans les comics, cette dernière enseigne l'anglais à Wonder Woman lorsqu'elle arrive de son île paradisiaque de Themyscira, avant de se transformer ensuite en Cheetah, la femme-guépard. Sans oublier Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) qui incarnera Maxwell Lord, businessman très puissant.

A new era of wonder begins. #WW84 in theaters June 5. pic.twitter.com/803dDBaYTA — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 8 décembre 2019