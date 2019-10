publié le 01/10/2019 à 18:42

Avec Birds of Prey (et la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn), DC Comics poursuit son virage pop au cinéma. Ce premier film consacré à une team 100% féminine de la maison ennemie de Marvel, s'offre enfin une première bande-annonce déjantée et hautes en couleurs sur L'hymne à l'amour d'Edith Piaf.

Rien à voir avec les très sérieux et sombres de Batman V Superman ou encore de Man of Steel. Depuis Aquaman, DC Comics change de registre et Birds of Prey semble aller en plus loin dans cette nouvelle dynamique.

Porté par Harley Quinn (Margot Robbie depuis Suicide Squad), Birds of Prey racontera comment l'héroïne va faire équipe avec Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et la détective Renée Montoya (Rosie Perez) pour sauver Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Coup de poing, explosions, franche rigolade et méchant convaincant avec Ewan McGregor, Birds of Prey annonce un spectacle rafraîchissant et bienvenue.