publié le 11/06/2019 à 12:48

C'était l'un des jeux les plus attendus de l'E3 2019. Marvel's Avengers a enfin dévoilé une bande-annonce et surtout sa date de sortie : le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Cela fait plus de deux ans que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus sur ce jeu réalisé par Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montreal.



Et le moins que l'on puisse dire c'est que rien ne va plus pour la super-team Marvel. En plein Avengers : A Day à San Francisco (qui célèbre les Avengers), l'équipe tombe dans un guet-apens. Une sorte de bombe nucléaire explose, la ville est ravagée et les Avengers sont tenus pour responsables de la tragédie. Ils sont obligés de se séparer et deviennent des hors-la-loi.

Ce n'est que cinq ans plus tard que Captain America, Iron Man, Black Widow, Hulk et Thor feront leur retour, afin de sauver le monde d'une nouvelle menace. La suite sur consoles et PC dès le 15 mai 2020.