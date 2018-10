publié le 03/10/2018 à 15:03

Une belle idylle qui fascine. La comédienne et mannequin Lily-Rose Depp serait en couple avec l'acteur franco-américain Timothée Chalamet. Selon le site E!, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp aurait craqué pour celui qui a eu une nomination aux Oscars en 2018, pour son rôle dans le film Call Me by Your Name.



Les deux stars ont été aperçues dans un café situé à New York, puis lors d'une balade à Central Park, le week-end du 29 septembre 2018. "Ils se sont embrassés un moment, plus d’une minute" a raconté un témoin au site Usmagazine. Des photos ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet y apparaissent très proches, les bras enlacés.

Le présumé nouveau couple s’était déjà croisé à plusieurs reprises. Une première fois au Festival International du film de Toronto durant lequel le comédien présentait le film Beautiful Boy et en 2018, sur le tournage du prochain film de Netflix, The King, prévu pour 2019.