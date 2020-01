VIDÉO - "Morbius" : une première bande-annonce angoissante avec Jared Leto

publié le 14/01/2020 à 08:45

Après Venom, c'est un autre méchant de l'univers de Spider-Man qui débarque au cinéma. Morbius, le vampire incarné par Jared Leto (Suicide Squad, The Dallas Buyers Club) dévoile ses premières images dans une bande-annonce.



La bande-annonce de Morbius a été dévoilée par Sony Pictures, après qu'une première image de l'acteur dans la peau du vampire de Marvel a fuité sur Twitter, le 11 janvier 2020. Jared Leto est métamorphosé et ce nouveau look devrait donner la chair de poule à plusieurs fans. Dans les comics Marvel, le Docteur Michael Morbius, Prix Nobel de biochimie, apprend un jour qu'il est gravement malade. Il crée un sérum à partir de fluides prélevés sur des chauves-souris, mais le résultat n'est pas celui escompté et le transforme en vampire assoiffé de sang.

Réalisé par Daniel Espinosa (Life : Origine Inconnue, Enfants 44), Morbius est attendu pour le 5 août 2020. C'est donc une nouvelle origin-story par Sony Pictures, dans une veine très horreur, comparé à Venom de Ruben Fleischer avec Tom Hardy dans le rôle principal. Le tout avec un lien avec Spider-Man : Homecoming, puisqu'à la fin de la bande-annonce, Morbius rencontre le Vautour, incarné par Michael Keaton.