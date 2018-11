publié le 25/08/2018 à 11:00

Avengers : Infinity War arrive bientôt dans votre salon. Auréolé d'un énorme succès dans les salles mondiales, le film des frères Russo sera disponible en DVD et Blu-Ray dès le 31 août. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



L'occasion de revoir le blockbuster titanesque qui a exaucé le vœu des fans Marvel : réunir leurs super-héros et héroïnes préférés dans la même histoire. Avec ses 2h30 d'action, humour et rebondissement tragique, Avengers : Infinity War n'a pas fini de vous passionner. Surtout avec les bonus du film, qui vous permettent de découvrir tout une autre facette de l'histoire. Sa production, ses secrets de tournage en compagnie des frères Russo et ses moments d'émotions avec le casting.



Making-of, scènes coupées, bêtisier, les bonus vous donneront aussi des idées sur Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War.

Le film avec les commentaires des frères Russo pour en savoir plus sur l'intrigue

Avengers : Infinity War n'a pas dévoilé tous ses secrets. En regardant le film avec les commentaires des frères Russo et des scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely, vous en apprendrez davantage sur les secrets de l'intrigue. Par exemple, vous comprendrez pourquoi Captain America et Iron Man ne se retrouvent pas ou que Hulk n'est pas effrayé par Thanos, mais plutôt fatigué de toujours aider Banner.

"Nous avons pensé que c’était intéressant de voir une toute nouvelle dynamique pour Banner qui utilise généralement Hulk pour résoudre n’importe quelle crise. Que se passerait-il si Hulk n’avait simplement plus envie de s’occuper des problèmes de Banner ? La relation devient donc de plus en plus dysfonctionnelle entre eux, et c’est exactement ce qu’il s’est passé", confient les deux frères.



4 making-of pour une immersion dans les coulisses du film

Avec les 4 making-of, qui ressemblent à des documentaires, vous apprendrez les secrets de fabrication d'Avengers : Infinity War. Une étrange alchimie dévoile comment les frères Russo ont imaginé les rencontres entre certains personnages comme Iron Man et les Gardiens de la Galaxie. "C'était ce que les fans voulaient depuis le début [que tous les héros se retrouvent dans un film], explique d’ailleurs Kevin Feige, le président de Marvel Studios, à la caméra.



Le Titan Fou montre à quel point Thanos est le plus grand méchant de l'univers Marvel, mais aussi un personnage complexe. Persuadé de faire le Bien, il est un "éco-terroriste", selon le producteur Louis D'Esposito, qui arrive quand même à être attachant et susciter l'empathie. Les deux autres making-of sont centrés sur les batailles du Wakanda et sur la planète Titan, véritables challenges pour les réalisateurs.











4 scènes coupées pleines de surprises

Il y a quelques semaines, les fans ont pu découvrir la scène inédite entre Gamora et Thanos sur Titan intitulée Une décision paternelle. On en apprend plus sur leur relation père-fille entre amour et haine. 3 autres vous attendent dont une avec Happy, le fidèle bras-droit de Tony Sark.



La scène se déroule au tout début du film lorsque Tony et Pepper discutent d'une potentielle date de mariage [annoncé dans Spider-Man : Homecoming]. Déboule alors Happy dans une voiturette afin de chasser un paparazzi. On apprend qu'il est d'ailleurs poursuivi par un jeune homme, qu'il a dû attaquer pour défendre la vie privée de Tony et Pepper.



Dans À la poursuite de la Pierre de l'Esprit, la scène dévoile une autre partie du combat à Édimbourg entre Scarlet Witch et Vision contre Proxima Midnight et Corvus Glaive. Dans Les Gardiens retrouvent leur groove [de loin la scène coupée la plus intéressante], on apprend que Nebula a envoyé un message aux Gardiens, pour les prévenir que Thanos retient Gamora sur Titan.



Mais, trop occupée à se ronger les sangs pour Gamora, la super-équipe ne voit pas les messages avant un bon moment. Les r se mettent ensuite en route pour Titan, où ils vont tomber sur Spider-Man, Doctor Strange et Iron Man.

Un bêtisier pour se remettre du claquement de doigts de Thanos

C'est un bonus classique qui fait toujours plaisir. Quelques minutes de bêtisiers avec des chutes et fous rires en compagnie de nos héros et héroïnes préférés. Mention spéciale pour Chris Hemsworth qui fait résonner son rire entre chaque scène ou tacle gentiment Chris Evans, l'interprète de Steve Rogers lors de leur retrouvaille au Wakanda. La preuve que les acteurs et les actrices forment une immense famille qui fait vibrer des milliers de fans dans le monde depuis 10 ans.