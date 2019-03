publié le 10/03/2019 à 08:40

Le cœur des fans Marvel risque de battre très fort après Captain Marvel. Ce 21e film du MCU est explosif, inspirant et drôle. Les réalisateurs Anna Boden et Ryan Fleck ont aussi truffé le film de connexions avec les précédents Marvel et donner enfin des réponses à certains mystères du MCU. Attention, la suite contient des spoilers.



Si vous pensiez que les bandes-annonces de Captain Marvel dévoilaient toute l'intrigue du film, vous avez compris votre erreur après la projection du film. Entre sa BO 90's, son humour communicatif et l'alchimie entre Captain Marvel et Fury, les 2h04 du film sont un vrai délice et pleines de surprises. Sans oublier la première des scènes post-génériques, qui vous donnera la chair de poule avant la sortie d'Avengers 4. le 24 avril 2019.

Sans plus attendre, redécouvrez les 9 moments forts et révélations de Captain Marvel.

> Captain Marvel - Bande-annonce officielle (VOST)

1. Les pouvoirs de Captain Marvel viennent du Tesseract

C'est l'une des meilleures surprises de l'intrigue. Carol Danvers a été imprégnée par les pouvoirs du Tessaract,découverte par Mar-Vell. C'est pour cela que Captain Marvel est l'Avengers la plus puissante du MCU : c'est une Pierre de l'Infini qui lui a donné ses capacités phénoménales.



Du moins, dans une partie de la Pierre, découverte et exploitée par Mar-Vell. Le Terresact se trouve effectivement dans la base cachée de Mar-Vell, mais le moteur de son avion est alimenté par la puissance de la Pierre. Thanos n'a donc qu'à bien se tenir. Captain Marvel est, en effet, la première terrienne dotée des pouvoirs d'une Pierre de l'Infini qu'il va affronter.

2. La trahison de Yon-Rogg

On apprend que Yon-Rogg a abattu Mar-Vell et menti à Carol pendant six ans Crédit : Marvel

Yon-Rogg a bien caché son jeu. Pendant les six ans qui ont précédé l'accident de Carol, il a été son mentor et son ami. Mais ce qu'on apprend à la fin du film, lorsque la super-héroïne retrouve la mémoire, c'est qu'il est son ennemi.



C'est lui qui assassine Wendy Lawson (Annette Bening) qui est en réalité Mar-Vell, une Kree qui oeuvre pour sauver les Skrulls de l’extinction des Krees. Yon-Rogg et Minn-Erva abattent l'avion dans lequel se trouvent les deux héroïnes et un moteur alimenté par le Tesseract. après le crash, il assassine Mar-Vell, mais demande à Minn-Erva épargner "Vers".



Parce que la jeune femme a le corps imprégné d'une force incomparable. Depuis tout ce temps, il savait la vérité sur les origines terriennes de Carol et a tout fait pour contrôler son pouvoir phénoménal.

3. La Docteure Wendy Lawson est Mar-Vell

Le secret autour du rôle d'Annette Bening est bien conservé jusqu'à la projection du film. Pour sa première apparition sur la planète des Kree, en tant qu’incarnation de la Suprême Intelligence pour Carol, on ignore qui est cette femme, liée à l'histoire de la super-héroïne. Il faudra attendre le milieu de l'intrigue pour que le mystère soit résolu. Elle était la mentor et l'amie de Carol et Maria, jusqu'à son assassinat par Yon-Rogg.



Annette Bening est Wendy Lawson, scientifique du projet P.E.G.A.S.U.S, agence gouvernementale top-secrète. Elle est surtout une Kree, nommée Mar-Vell [dans les comics, c'est un homme] qui décide d'aider les Skrulls traqués par les Krees. Mar-Vell a découvert le Tesseract et veut l'exploiter pour permettre aux Skrulls de vivre dans une galaxie loin de leurs ennemis jurés.

4. On sait comment Nick Fury a perdu son œil

C'était la théorie la plus populaire sur l'accident qui éborgna Nick Fury. L'agent du S.H.I.E.L.D est en effet griffé par Goose, le chat de Carol Danvers et Mar-Vell. Un petit coup de griffe sur le chemin du retour vers la Terre, alors que toute la situation est rentrée dans l'ordre.



On comprend donc beaucoup mieux la seule déclaration de Nick Fury sur sa blessure dans Captain America : Le Soldat de l'hiver : "La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu mon œil".

5. Goose, comme dans les comics, est un Flerken

Chewie / Goose est un redoutable extra-terrestre Crédit : Marvel Comics

Les lecteurs et les lectrices des comics Captain Marvel le savent depuis des mois. Goose n'est pas un chat ordinaire, mais un Flerken, une dangereuse race extra-terrestre. D'ailleurs, lorsque Talos rencontre Goose pour la première fois chez Maria et Monica Rambeau, il est apeuré, tout comme les Krees sur le vaisseau de Mar-Vell. La scène où Goose avale les membres de la StarForce avec ses tentacules, puis le Tesseract sont d'ailleurs excellentes et surprenantes.



Dans les comics, on apprend que les Flerken peuvent voyager d'une dimension à l'autre instantanément, grâce à des sortes de poches dans leurs corps. Ils peuvent d'ailleurs y cacher bon nombre de choses comme des griffes, des tentacules, et leurs œufs

6. La scène post-générique avec les Avengers

Nous sommes au QG des Avengers, où Captain America (qui a rasé sa barbe), Black Widow, Rhodes et Bruce Banner sont face au pager de Fury. Il se trouve dans une sorte de vitrine, alimenté par des cellules d'énergie pour continuer d'émettre le signal de détresse. Les Avengers survivants ignorent tout de cet objet, laissé par Fury parti en poussières. "Si Fury avait confiance, j'ai confiance aussi", explique Black Widow.



Lorsque les Avengers se retournent, ils sont face à Captain Marvel. Inquiète, elle s'adresse juste aux héros en demandant "Où est Fury ?". Puis, c'est la fin de la scène. Et vous pouvez hurler de joie après cette rencontre tant attendue.

7. Une guerre entre Krees et Skrulls, plus compliquée que cela

Ben Mendelsohn dans la peau de Talos, le chef des Skrulls Crédit : Marvel Studios

Les trailers de Captain Marvel nous montrent la face cachée de l'iceberg. La guerre entre les Skrulls et les Krees est plus compliquée que cela. Tout le monde a les mains sales. Les Skrulls sont pourchassés par les Krees , massacrés et forcés à l'exil. Talos est ainsi séparé de sa famille pendant des années.



Yon-Rogg explique pourtant pendant six ans à Carol que les Skrulls envahissent et asservissent des planètes, grâce à leur pouvoir de métamorphose. En réalité, les Skrulls se cachent des Krees en changeant d'apparence, selon les planètes où ils trouvent refuge. Mar-Vell avait décidé de sauver des vies, plutôt que de permettre aux Krees de détruire leurs ennemis. Grâce au Tesseract, elle voulait emmener les Skrulls dans une autre dimension pour qu'ils vivent en paix.

8. Ronan l'Accusateur reviendra pour Captain Marvel

Après sa première apparition dans Les Gardiens de la Galaxie, Ronan l'Accusateur fait son retour dans le MCU. Dans Captain Marvel, on comprend qu'il s'appelle l'Accusateur du nom des vaisseaux qu'il commande. Ce sont les bombardiers de l'armée Kree que Yon-Rogg envoie ensuite vers la Terre. Mais, la toute-puissance de Captain Marvel, dans une scène d'une beauté époustouflante, forcent Ronan et ses vaisseaux à faire demi-tour.



Avant de partir, il précise à son acolyte qu'il compte revenir sur Terre pour "l'Arme". Ce n'est pas le Tesseract, mais Captain Marvel. Sera-t-il donc de au casting d'Avengers 4 pour kidnapper Captain Marvel ou essayer de la rallier à sa cause ? C'est probable, à moins qu'il ne revienne dans Captain Marvel 2, lorsque le film sera annoncé.

9. L'origine du mot "Avengers" dévoilée

Décidément, Captain Marvel est l'une des pierres angulaires des films Marvel. C'est grâce à elle que Nick Fury décide de créer une super-équipe de héros et héroïnes pour contrer des menaces extérieures. Et le nom Avengers était le surnom de Carol Danvers lorsqu'elle était pilote pour l'US Air Force.



C'est le titre du rapport que Nick Fury rédige à la fin du film, pour présenter son projet au Conseil du S.H.I.E.L.D. Un projet qui ne verra le jour que cinq ans plus tard dans Avengers. Nick Fury reçoit le feu vers pour l'Avengers Project, après que Loki débarque sur Terre pour s'emparer du Tesseract.