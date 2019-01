publié le 11/01/2019 à 11:37

Attendu pour janvier 2020, Wonder Woman 1984 est déjà attendu de pied ferme par les fans. Succès colossal de DC Comics et Warner Bros en 2017, le premier film consacré à la super-héroïne sera marqué par le retour d'un personnage emblématique de l'histoire de Diana Prince.



C'est une annonce qui avait agité les fans lorsque les premières photos de Wonder Woman 1984 avaient été publiées. Steve Trevor (Chris Pine), le pilote américain qui se sacrifie à la fin de Wonder Woman, sera bel et bien de retour dans la suite du film, qui se déroule en pleine Guerre Froide, soit des décennies après les événements de Wonder Woman.

Dans un entretien pour le média américain Variety, Chris Pine s'est confié sur le retour de son personnage : "Si on regarde le ton du film, celui-ci est un peu différent pour moi. La situation s’est inversée et je suis un peu perdu, comme un cerf aveuglé par les phares d'une voiture". Pas de détails sur une potentielle résurrection de Steve Trevor, mais Chris Pine annonce de probables rebondissements dans l'intrigue.

Comment Steve Trevor pourrait ressusciter ?

C'est la question qui agite les fans de DC Comics. Comment diable pourrait revenir Steve Trevor, décédé pendant la Première Guerre mondiale, alors que Wonder Woman 1984 se déroulera en pleine Guerre Froide ? Surtout que les premières photos du pilote américain le montrent dans une tenue des 80's, l'air complètement hagard, preuve qu'il ne fera pas partie de séquences flashbacks... Sachant que DC Comics ne possède pas les 6 Pierres de l'Infini de Marvel, qui auraient pu aider au retour de Steve Trevor, on a hâte de découvrir l'idée de la réalisatrice Patty Jenkins.



Selon les théories les plus populaires, le Steve Trevor de Wonder Woman 1984 serait en réalité un descendant du Steve Trevor de Wonder Woman qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Certains fans imaginent aussi que Diana Prince se rendra dans le royaume d'Hadès [dieu des Enfers] pour sauver l'âme de Steve, puisque l'Amazone est liée à la mythologie [le dieu de la Guerre Arès est présent dans le premier film]. Le mystère reste entier, jusqu'à la sortie d'une première bande-annonce qui devrait donner plus d'indices.