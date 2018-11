publié le 02/11/2018 à 17:00

Birds of Prey aurait enfin son grand méchant. Selon le média américain The Wrap, Ewan McGregor serait en pourparlers avec Warner Bros pour incarner Black Mask, le génie du crime.



Prévu pour février 2020, Birds of Prey sera centré sur la super-équipe composée de Harley Quinn, Huntress, Black Canary et l'inspectrice Renée Montoya. Selon plusieurs rumeurs, le quatuor devrait affronter Black Mask pour sauver la justicière Cassandra Cain.

Créé par Doug Moench et Tom Mandrake, Black Mask a fait sa première apparition dans les comics en 1985. Ennemi de Batman et Catwoman, il est connu pour son sadisme, mais aussi pour le masque noir en forme de tête de mort, qui lui cache son visage. Avant de découvrir si Ewan McGregor passera du "côté obscur de la Force" en incarnant un criminel de Gotham City, RTL Super vous entraîne dans l'univers de ce personnage redoutable.

Un riche héritier devenu criminel

Black Mask est un génie du crime sadique Crédit : DC Comics

De son vrai nom Roman Sionis, Black Mask est l'héritier d'une grande famille de Gotham. Il a grandi sans l'amour de ses parents. Préoccupés par leurs sorties mondaines et leurs relations avec les puissants de la ville, ils ont caché au maximum leur fils dont le visage a été défiguré par une cicatrice, à la suite d'un accident. Roman vit alors une enfance solitaire et est même forcé par ses parents à devenir l'ami de Bruce. Tout cela parce que le père de Roman, veut absolument s'associer avec les Wayne.



Plus tard, Roman obtient un poste haut placé dans la société Janus Cosmetic grâce à son père. C'est là qu'il rencontre Circé, secrétaire de l’entreprise. Les parents Sionis désapprouvent complètement cette union et pousse Roman à rompre. Ivre de rage, il met le feu au domaine familial. Ses parents périssent dans l'incendie. Pour Roman, c'est le début d'une vie de criminel.

Il est à la tête d'un immense trafic de drogue

Au bord de la faillite, Roman lance un maquillage résistant à l'eau sans tests au préalable. Résultats : plus d'une centaine de femmes ont le visage défiguré. Circé rompt violemment avec Roman. Bruce Wayne accepte de sauver l'entreprise à condition que Roman quitte la boîte. Humilié, Roman se rend au tombeau familial et se taille un masque noir dans le bois d'ébène du cercueil de son père et prend l'identité de Black Mask.

> Batman Under the Red Hood- The Black Mask HD

Au fil de ses aventures dans les comics, Black Mask crée une secte ouverte à tous les criminels scarifiés. Il monte en parallèle un trafic de drogue à Gotham très fructueux. Ses cibles ? Les jeunes des quartiers défavorisés. Il combat souvent Catwoman (Selina Kyle) qui oeuvre pour sortir ces jeunes de la rue.

Il n'a pas de super-pouvoirs

Black Mask est un ennemi de Batman Crédit : DC Comics

Dénué de capacités exceptionnelles, Black Mask est un super-vilain plein de ressources. Il est très intelligent : toutes ses connections dans la pègre lui permettent de trouver les points faibles de ses ennemis.



C'est un redoutable combattant qui sait se servir de ses poings et des armes à feu (il porte toujours deux pistolets automatiques). Il est aussi sadique : il capture la sœur de Catwoman et son beau-frère. Après avoir torturé à mort son mari, il force la sœur de Catwoman à dévorer le cadavre.