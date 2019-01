publié le 28/01/2019 à 14:08

C'est un véritable raz-de-marée pour Aquaman. En salles depuis le 19 décembre 2018, le film de James Wan a franchi la barre du milliard de dollars au box-office et est désormais le plus gros succès de DC Comics au cinéma de tous les temps.



Avec ce record, Aquaman coiffe au poteau The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, qui détenait depuis 2012 le titre du plus gros succès de DC au cinéma. Fort de ce succès, le média américain Deadline révèle que James Wan est en discussions avec Warner Bros pour réaliser Aquaman 2.

Un succès phénoménal, résultat de la nouvelle stratégie de DC Comics démarrée en janvier 2018. Il y a un an, Walter Hamada est devenu le nouveau président de DC Entertainment. Le producteur de Ça et Conjuring entend bien redorer le blason de DC Comics au cinéma, dont les films peinent à surpasser ceux de Marvel depuis des années. D'après le média américain The Hollywood Reporter, la première mission de Walter Hamada et de réorganiser le calendrier DC et d'amorcer les prochaines années 2019-2020.

> Aquaman - Bande Annonce Officielle 2 (VOST) - Jason Momoa / Amber Heard

Une épopée spectaculaire qui n'a pas peur du ridicule

James Wan a voulu réaliser son film comme il l'entendait et qu'importe si cela flirte avec le nanar. Entre éclats de rires et soupirs, le long-métrage de 2h20 ne manque pas de rebondissements. Le scénario est classique : un héros perdu, rejeté par ses pairs, qui doit faire ses preuves en sauvant le monde, le tout accompagné par Mera, une héroïne bien plus forte que lui, mais sous exploitée.





Si vous avez toujours pensé ne pas avoir l’œil pour repérer les fonds verts et les décors en carton-pâte, Aquaman vous prouvera le contraire. DC semble avoir retrouvé l'usage de la couleur, mais la saturation est telle qu'on a envie de fermer les yeux. Remarquez, on ne pourra pas reprocher à ce film de sortir de l'ambiance "dark" des précédents DC de Zack Snyder (Batman V Superman, Justice League, Man of Steel), qui se déroulent généralement sous une pluie battante dans les ruelles sombres de Gotham City.

Un héros méconnu dans les comics, qui change la donne

Aquaman est un anti-héros je-m'en-foutiste spontané, qui n'a pas conscience, au départ, de l'importance de son rôle dans cette prochaine guerre entre Mer et Surface. L'humour du film vire parfois au potache (Aquaman parle d'uriner pour ouvrir un artefact magique) et permet au public de (re)découvrir les origines singulières d'Aquaman, personnage souvent mal aimé dans les comics.



Finis Bruce Wayne rongé par la culpabilité, Superman "parfait" ou les plans-séquences dans les ruelles sombres de Gotham City. Après Wonder Woman [qui a enregistre de nombreux records lors de sa sortie en 2017], Aquaman confirme que les prochains films DC centrés sur une nouvelle génération de personnages fonctionnent. Certains et certaines fans pourraient en avoir assez des aventures de Batman et Superman. DC l'a compris et change complètement sa stratégie.

Un succès colossal en Chine

> The beginning of it all.

Comme l'explique le média américain Digital Spy, près du tiers de la totalité des recettes d'Aquaman provient de sa sortie en Chine. Warner Bros avait fait le pari que le film créerait un raz-de-marée puisqu'il a été dévoilé dans les salles chinoises le 7 décembre 2018, soit trois semaines avant sa sortie aux États-Unis. L'entreprise de production avait d'ailleurs mis le paquet sur la promotion avec des interviews inédites de James Wan, Jason Momoa et Amber Heard à la presse chinoise. Le réalisateur de Conjuring et de La Nonne a déjà enregistré des succès en Chine avec Fast and Furious 7 (2015) qui avait engrangé 390.9 millions de dollars.

La performance de Jason Momoa

Après avoir incarné Khal Drogo, le chef des Dothraki et mari violent de Daenerys dans Game of Thrones, Jason Momoa change complètement de registre avec Aquaman. Et cette performance est remarquée dès sa première apparition dans Justice League en 2017. Alors que Bruce Wayne est de plus en plus fatigué de sauver le monde et Superman toujours aussi "parfait", Aquaman jure, boit, et n'écoute pas les ordres.



En 2016, James Wan donne déjà le ton du super-héros dans un entretien pour le média américain Comic Book : "Il [Aquaman] sera "le Wolverine [de la Justice Leauge], en quelque sorte (...) Un outsider qui se retrouve tiré dans ce monde et qui ne s'y adapte pas très bien. Il place la liberté au-dessus de tout".



James Momoa n'a pas besoin de rendre Aquaman cool ou accessible, puisqu'il l'est d'ores et déjà. En décembre 2018, l'acteur photobombe des photos de mariage à Hawaï [où il habite] avec le trident du super-héros. Lors de l'avant-première du film à Los Angeles, le 13 décembre 2018, il réalise un haka sur le tapis rouge en compagnie de ses enfants et ses proches. Du jamais-vu dans la promotion d'un film DC Comics. Une spontanéité qui tranche nettement avec les précédentes avant-premières portées par Ben Affleck et Henry Cavill.