publié le 26/07/2019 à 09:07

Marvel a dévoilé sa Phase 4 au Comic-Con de San Diego, mais qu'en est-il de DC Comics ? Si l'éternel rival de la "Maison des Idées" n'a pas fait de panel à la grand-messe de la pop culture, cela ne veut pas dire que son avenir au cinéma pour 2019, 2020 et 2021 n'est pas assuré.

Après les décalés et déjantés Aquaman et Shazam !, le DCEU (Univers cinématographique de DC) opère un virage à 360 degrés. Terminé le sérieux de Superman, les démons de Batman ou autre Suicide Squad. Les prochains films de DC Comics feront la part belle aux femmes avec le premier film sur une team 100% féminine (Birds of Prey), un tout nouveau et jeune Batman (Robert Pattinson), sans oublier une équipe de super-animaux (vous avez bien lu). Mais, Warner Bros compte aussi revenir sur les origines du plus grand psychopathe de Gotham City avec Joaquin Phoenix.

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets et découvrir ce qui vous attend dans les salles obscures au côté de Wonder Woman, le Joker et Harley Quinn, RTL Super vous a concocté le calendrier DC Comics.

"Joker" : 4 octobre 2019

Le 9 octobre 2019, les fans DC Comics découvriront un tout nouveau Joker avec Joaquin Phoenix. Réalisé par Todd Phillips (Very Bad Trip), le film racontera comment Arthur Fleck est devenu le plus grand psychopathe de Gotham. Todd Phillips ira encore plus loin dans l'histoire du Joker que Tim Burton ou encore Christopher Nolan. Pour la première fois, nous allons découvrir l'enfance du Joker, sa relation fusionnelle avec sa mère, incarnée par Frances Conroy (American Horror Story) et ses débuts en tant que comédien raté.

> JOKER - Bande-Annonce Teaser (VOST)

Indépendant des précédents films du DCEU, Joker promet d'ores et déjà du grand spectacle grâce à la performance de Joaquin Phoenix. Le film est d'ailleurs en compétition à la 76e édition de La Mostra de Venise,

Birds Of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) : 19 février 2020

Harley Quinn (Margot Robbie) se débarrasse enfin du Joker pour suivre sa propre aventure au cinéma. Dans Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn), l'héroïne fera équipe avec les justicières Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), la détective Renée Montoya (Rosie Perez) pour sauver Cassandra Cain alias Batgirl (Ella Jay Basco).

> BIRDS OF PREY Official Trailer Teaser (NEW, 2020) Harley Quinn, Margot Robbie Movie HD

Réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs), ce sera le premier film de DC Comics à être consacré à un girls band. Dans un teaser dévoilé en janvier 2019, le groupe apparaît entre paillettes, batte de baseball, bouteille de whisky et rire d'Harley Quinn. Elles affronteront le criminel Black Mask (Ewan McGregor) et le tueur Victor Zsasz (Chris Messina).

"Wonder Woman 1984" : 5 juin 2020

Wonder Woman a été un des grands succès du DC Extended Universe (DCEU) ces dernières années. Un phare dans un océan de films modérément appréciés par les fans, à l'exception d'Aquaman. Patty Jenkins, la réalisatrice de la saga avec l'Amazone la plus célèbre du grand écran, est donc particulièrement confiante quant à la longévité de sa franchise.



Comme son titre le précise, le film se déroulera en plein pendant la Guerre Froide, soit des décennies après les événements du premier volet. Outre le retour surprenant de Steve Trevor (Chris Pine), Wonder Woman 1984 introduira Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) qui va se transformer en Cheetah, la femme-guépard, la plus grande ennemie de Diana Prince. Quant à Pedro Pascal, inoubliable Oberyn Martell dans Game of Thrones, il devrait incarner Maxwell Lord, un méta-humain télépathe qui cache ses pouvoirs au reste de la société.

"The Batman" : 25 juin 2021

C'est donc Robert Pattinson qui incarnera le nouveau Batman au cinéma. Ce prochain film de Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes) sera une histoire très sombre. "En travaillant sur le scénario, j’ai trouvé intéressant de revenir à Jekyll et Hyde, l’idée qu’il y a un soi caché, qu’on peut être de multiples choses (…) Je crois que parfois Bruce n’est pas vraiment lui, c’est un déguisement. Et parfois, c’est Batman qui devient le déguisement", confiait le réalisateur à Indie Wire. Pour le reste du casting, il se pourrait bien que le jeune Bruce Wayne affronte Le Pingouin, "une demi-douzaine d'autres méchants" et rencontre Catwoman.

"The Suicide Squad" : 6 août 2021

James Gunn, brillant réalisateur des Gardiens de la Galaxie s’attelle à toute une autre équipe d'anti-héros déjantés. Contrairement à ce que certains et certaines pourraient supposer, le film ne sera pas une suite du Suicide Squad de David Ayer, même si Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Captain Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) seront de retour au cinéma. Selon The Hollywood Reporter, Storm Reid ( A Wrinkle in Time) incarnera la fille du personnage d'Idris Elba, qui pourrait être le nouveau Deadshot. John Cena, Daniela Melchior et David Dastmalchian complètent cette super-team de méchants.

"DC Super-Pets" : mai 2022

"Super-Pets", des animaux de compagnie dotés de super-pouvoirs Crédit : DC Comics

Super-Pets, le comics qui raconte les aventures d'animaux dotés de capacités incroyables, va être adapté en film d'animation. En effet, selon le site Collider, Warner Bros (détenteur des droits DC Comics) a affirmé sa volonté de développer une intrigue autour de tous ces petits personnages poilus, parmi lesquels, le chien Krypto (Superman), le chien Ace (Batman), le chat Streaky (Supergirl), le singe Beepo (Superboy). Jared Stern, l’un des scénaristes de LEGO Batman : Le film et M. Popper et ses pingouins, a été choisi pour être le réalisateur de cet ambitieux projet. Un pari de taille pour l'Américain, qui s'essayera pour la première fois à la réalisation d'un film animé.

"Aquaman 2" : décembre 2022

Après le raz-de-marée d'Aquaman (c'était trop tentant) au box-office mondial, la suites des aventures d'Arthur Curry (Jason Momoa) était "logique". L'Aquaman version James Wan a complètement, par son approche quasi-burlesque, transformé le DCEU en abandonnant la pesanteur, la gravité nées avec Christopher Nolan qui, manifestement, n'arrivait plus à satisfaire le public. D'après les informations du site américain Deadline, James Wan devrait superviser le développement d'un second film. Il devrait avoir la main pour choisir les scénaristes puis aura la liberté de réaliser ou non le film une fois le script en main.

Les films en projet, mais pas encore annoncés

Flashpoint : Depuis 2013, Warner Bros et DC Comics développent le film solo de Flash avec Ezra Miller, qui incarne le héros depuis Batman V Superman. Et on ne devrait pas avoir de bonnes nouvelles de sitôt : le réalisateur Andy Muschietti (Ça et Ça 2) aurait déclaré au journaliste Erik Davis de Fandago, qu'il prendra "quelques mois de pause", après la sortie de Ça 2 (18 septembre 2019). Rappelons que le film n'a toujours pas de scénario.



Black Adam : Black Adam, qui devrait être incarné par Dwayne Johnson, est l'ennemi juré de Shazam (Zachary Levi). Selon le média CinemaBlend, Jaume Collet-Serra (The Passenger, Instinct de Survie) réalisera ce long-métrage, dont on ne sait rien d'autre.

Le super-méchant Black Adam Crédit : DC Comics

Batgirl : C'est aussi un film dont on entend parler depuis de nombreux mois. Mais, pour le moment, il reste dans les cartons de DC Comics, après que le réalisateur Joss Whedon (Justice League, Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) a claqué la porte. Pour autant, Batgirl sera centré sur Barbara Gordon, la fille adoptive du commissaire Gordon. Christina Hodson, la même scénariste de Birds of Prey s'occupera du script, mais on ignore encore qui pourrait jouer la célèbre héroïne.



Green Lantern Corps : Après le désastreux Green Lantern avec Ryan Reynolds et Blake Lively en 2011, J.J. Abrams (Star Wars 7 et 9) devrait réaliser le reboot du film, selon le blog Cosmic Book News. Parmi les autres rumeurs autour des nouvelles aventures du Green Lantern, qui possède des super-pouvoirs grâce à sa bague, Tom Cruise serait l'un des favoris de Warner Bros pour avoir le rôle principal.

Ryan Reynolds dans le film "Green Lantern", critiqué par les fans Crédit : Warner Bros. France

Shazam ! 2 : Zachary Levi a expliqué à Comic Book que "Warner Bros veut réaliser Shazam ! 2 le plus vite possible". Mais rien de plus concret n'a pas été partagé par l'interprète du super-héros aux pouvoirs hérités des divinités grecques.