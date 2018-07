publié le 25/07/2018 à 08:54

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Ant-Man et la Guêpe et que vous ne préférez pas en savoir plus sur les scènes bonus, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers.



Les scènes post-générique sont désormais une tradition chez Marvel, autant attendues que le film en lui-même. Ant-Man et la Guêpe ne déroge pas à la règle avec deux séquences bonus de quelques minutes. Les observer avec attention permet de glaner quelques indices sur ce qui attendra prochainement le public dans Avengers 4 (vous avez bien lu) et l'importance du Royaume Quantique face à Thanos.

La première scène se déroule quelques seconde après la fin de l'intrigue, où la Guêpe, Hank Pym et Janet van Dyne sont enfin réunis. Scott est libre, il n'a plus à porter son bracelet électronique et Janet a le pouvoir de guérir Ava. Mais, Scott doit quand même se rendre dans le Royaume Quantique pour apporter des particules nécessaires au traitement de la jeune femme. La seconde scène se déroule quelques secondes après la première, lorsque l’innommable s'est produit.

Ant-Man est coincé dans le Royaume Quantique pendant le claquement de doigts de Thanos

Si pendant tout le film on se demande où se situe l'intrigue par rapport aux événements d'Avengers : Infinity War, il faut attendre la première scène post-générique pour le découvrir. Ant-Man s'apprête à faire un nouveau voyage dans le Royaume Quantique afin de rapporter des particules, qui aideront Ava-Ghost à guérir.



Le super-héros est assisté par la famille Pym-Van Dyne (Hank, Hope et Janet). L'expérience va se dérouler sur un parking, puisque la machine pour voyager dans l'infiniment petit a été installé dans le coffre d'une voiture. Alors qu'Hank compte le nombre de secondes avant le retour de Scott dans notre monde, tout s'arrête brutalement. Signe que Thanos vient de claquer des doigts que la moitié de l'univers, dont Janet, Hank et Hope, s'est évaporée en poussières.



Ant-Man panique rapidement : le seul moyen de sortir du Royaume Quantique se trouvait dans les mains de Hank. Notre héros est donc bloqué dans cette dimension hostile, qui l'a tout de même protégé du pouvoir de Thanos, sans aucun moyen de contact avec l'extérieur... Le suspens est intense pour la suite des aventures d'Ant-Man dans Avengers 4.

L’apocalypse... et une fourmi qui joue de la batterie

Cours de batterie pour la fourmi du héros Crédit : capture d'écran YouTube

Le réalisateur Peyton Reed a sûrement voulu donner un peu de légèreté à la fin d'Ant-Man et la Guêpe avec cette scène. Mais, il faut reconnaître qu'elle peut laisser les spectateurs et les spectatrices sur leur faim concernant Avengers 4.



Nous sommes dans l'appartement de Scott, où la télé affiche une mire (les bandes de couleurs) signe qu'il n'y a plus de réseau dans la ville. Au loin, on entend des sirènes et des alarmes de voitures, qui rappelle la scène d'apocalypse de la scène post-générique d'Infinity War, où Maria Hill et Nick Fury ont un accident de voiture. Le monde est dévasté, amputé même de la moitié de sa population.



Et dans ce chaos, la fourmi géante d'Ant-Man joue de la batterie (vous voyez la scène dans la bande-annonce du film). Le monde est bouleversé, mais rapidement vous verrez apparaître sur l'écran "Ant-Man et la Guêpe reviendront", preuve que notre duo a survécu à Thanos et au Royaume Quantique.