publié le 03/12/2019 à 09:45

La Phase 4 de Marvel se dévoile enfin en images. Comme l'annonçaient les rumeurs, la première bande-annonce de Black Widow, en salles le 29 avril 2020, a été dévoilée ce 3 décembre 2019.

Scarlett Johansson porte de nouveau dans le costume de Natasha Romanoff, la super-espionne des Avengers, qui se sacrifie dans Avengers : Endgame. Les fans l'ont compris, ce film, le deuxième du MCU, consacré à une super-héroïne Marvel après Captain Marvel, se déroule dans le passé, entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.



Black Widow va faire de nouveau équipe avec les espionnes Melina (Rachel Weisz) et Yelana (Florence Pugh) entraînées au Red Room [centre d'entraînement soviétique dirigé par le KBG pour entraîner des jeunes filles à devenir des espionnes et des assassins]. Le Gardien Rouge (David Harbour), l'équivalent de Captain America version soviétique, est aussi de la partie. Ensemble, ils affronteront Taskmaster, vu dans le jeu vidéo Marvel's Avengers.