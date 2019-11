publié le 08/11/2019 à 09:11

La communauté Stranger Things est en ébullition. Le titre du premier épisode de la saison 4 a été dévoilé sur les réseaux sociaux, le 7 novembre 2019. De quoi faire patienter les fans qui attendent le retour d'Eleven et de ses compagnons de pied ferme, tout en faisant plaisir aux amateurs et aux amatrices des X-Men.

En effet, l'épisode 1 de la saison 4 de la série Netflix s'intitule The Hellfire Club. Dans les comics Marvel, ce Club des Damnés est secret et très influent dans la sphère politique et de la finance. Seuls les membres de la haute société en font partie comme la famille Stark. A l'intérieur de ce groupe très très privé existe un autre club tout aussi secret, mais composé de mutants peu avenants et prêts à tout pour arriver à leurs fins. Les membres éminents sont les plus grands adversaires des X-Men. Quel rapport avec les kids de Stranger Things ?

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss — Stranger Writers (@strangerwriters) November 7, 2019

Rappelez-vous, dans le premier épisode de la série, Dustin et Will font une course à vélo. Si Will remporte la compétition, il pourra avoir une copie du comics Uncanny X-Men #134, dans lequel le Club des Damnés, via son chef le Cerveau essaye de manipuler Jean Grey pour contrôler son pouvoir surpuissant de la Force Phénix.

Un teasing sur un groupe secret d'Hawkins ?

Stranger Things est connue pour ses nombreuses références, explicites ou cachées, à l'univers de la pop culture. La première saison rendait ainsi hommage à E.T, Shining et Aliens. La suivante à Ghostbusters et la troisième à Terminator, entre autres.

La team Ghostbuster dans la saison 2 de "Stranger Things" Crédit : Netflix

Stranger Things garde sa super-recette pour ses prochains épisodes avec un début de saison en hommage aux X-Men. Ce titre du Club des Damnés pourrait annoncer la présence d'un groupe secret et très influent dans la ville d'Hawkins ou pire de super-méchants aux pouvoirs redoutables (des méta-humains passés par le Monde à l'Envers ?). Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus.