publié le 21/11/2019 à 09:30

Attention, car nous allons évoquer des éléments de l'intrigue des premiers épisodes de la saison 1 de The Mandalorian. Si vous ne voulez pas être confrontés à des spoilers, notamment sur la fin de l'épisode pilote de la série de Disney+, nous vous invitons à ne pas aller plus loin dans votre lecture.

C'est la grande révélation de la fin de l'épisode 1 de la première saison de The Mandalorian. Le chasseur de prime mandalorien, campé par l'acteur Pedro Pascal, se retrouve dans une délicate situation. Motivé par l'appât du gain, il accepte une mission confiée par d'anciennes forces impériales : des stormtroopers, un client et un savant craintif. Il doit retrouver une cible vivante mais son mystérieux Client l'autorise du bout des lèvres à l'éliminer si la situation devenait trop compliquée.

Un ordre rapidement contesté par le Dr. Pershing (Omid Abtahi) qui semble vouloir absolument retrouver la proie vivante. On ne sait pas encore clairement si le scientifique veut protéger la cible pour sa valeur ou simplement par bonté d'âme.

A la fin de l'épisode, notre héros se rend compte que sa proie est recherchée par un grand nombre de mercenaires. Il fait ami-ami avec un droïde de combat pour se frayer un chemin jusqu'à sa cible, une petite créature cachée dans un berceau futuriste. En se rendant compte que le droïde et les autres chasseurs n'avaient aucune intention de laisser l'Enfant en vie, le Mandalorien décide d'abattre son allié et de protéger la petite créature. Il est peu probable qu'il le remette aux autorités impériales mais il devrait recroiser le chemin de son ancien Client et du scientifique dans les prochains épisodes.

Un clone de Yoda ?

Mais qui est donc cet Enfant et pourquoi est-il aussi précieux ? Sa première apparition permet de répondre clairement à certaines questions : on dirait un bébé Yoda. Son adorable minois est d'ailleurs une garantie pour vendre des milliers de goodies à son effigie dans le futur (bien joué Disney !) Ce n'est pas un humain mais une petite créature verte avec de grandes oreilles comme le fameux maître Jedi. Malgré son apparence enfantine, les personnages de la série lui donnent une cinquantaine d'années. Il s'agirait d'une race extraterrestre douée d'une très longue espérance de vie mais qui grandirait lentement.

Yoda est probablement le personnage le plus culte et le plus énigmatique de la franchise Star Wars. On ne sait rien de son origine, de sa planète de naissance, de sa race, de sa famille ou de la culture de son peuple. Il est simplement très vieux, sensible à la Force, parle en aphorismes et est le symbole de la sagesse et du côté clair. L'épisode 2 de The Mandalorian montre que l'Enfant dispose de la même affinité avec la Force.

L'Enfant n'est pas Yoda jeune. Pour ceux qui seraient perdus dans la chronologie des événements, sachez que The Mandalorian se déroule entre les Episode VI et VII des films. Yoda est déjà mort devant Luke dans l'Episode VI. Il reste trois possibilités pour les fans : l'Enfant est un enfant biologique de Yoda, il est un enfant de la même espèce que Yoda ou alors il s'agit d'un clone de Yoda.



C'est cette dernière théorie qui semble convaincre les fans. Star Wars est habitué aux clones grâce, notamment, aux expériences menées sur la planète Kamino. Dans la deuxième trilogie (Episode I, II et III) ces clones sont particulièrement importants. On découvre par exemple que le Mandalorien le plus célèbre de la franchise, Boba Fett, est un clone de son "père" Jango Fett. Dans The Mandalorian, le Dr. Pershing apparaît vêtu de l'habit traditionnel des scientifiques de la planète Kamino. Une coïncidence qui indiquerait clairement l’origine artificielle de notre "bébé Yoda". Il faudra attendre les prochains épisodes pour en être sûr...