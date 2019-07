publié le 29/07/2019 à 14:25

Beaucoup de fans ont plus parlé du sacrifice de Tony Stark dans Avengers 4, par rapport à celui de Black Widow. L'espionne a donné sa vie pour que les Avengers récupère la Pierre de l’Âme sur la planète Vormir. Et contrairement à Iron Man, elle n'a pas eu droit à une scène de funérailles.

Interviewé sur le sujet par ET, le réalisateur Joe Russo défend son choix scénaristique : "Et bien, Natasha a un autre film de prévu [29 avril 2020] contrairement à Tony. Quand vous avez un film de 3 heures, il y a énormément de choses à raconter et l'opportunité de clore un chapitre. Dans ce film, c'est l’histoire de Tony qui est finie [et non celle de Natasha]". Une explication qui pourrait ne pas convaincre des fans Marvel et de Black Widow.

Même si Natasha sera de retour au cinéma en 2020 pour dévoiler son histoire, elle aurait tout autant mérité une scène où les héros et héroïnes pleurent ensemble sa mort. Sans elle, les Avengers n'auraient pas pu inverser les effets de la Décimation de Thanos et ramener tous les disparus dans notre monde. Ne l'oublions pas.