publié le 19/11/2019 à 17:10

C'est Noël avant l'heure pour les fans Marvel. Le média américain The Hollywood Reporter a dévoilé les prochains films qui composeront, la Phase 5 du MCU [Univers Cinématographique Marvel]. Et ce alors que la Phase 4 ne débutera pas avant le 29 avril 2020 avec Black Widow.

La Phase 5 a, pour le moment, 8 films, dont 7 sans titres. 4 sortiront en 2022 et 4 autres en 2023.



Elle débutera le 18 février 2022 et sera suivie par le très attendu Black Panther 2, en salles le 6 mai 2022 aux États-Unis. Pour le moment, on sait que Chadwick Boseman (T'Challa) reprendra son rôle du monarque du Wakanda, accompagnée par Shuri (Letitia Wright), scientifique émérite du royaume, devant la caméra de Ryan Coogler. Angela Basset sera aussi de la partie en reine Ramonda, tout comme Winston Duke (M'Baku), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye) et Daniel Kaluuya (W'Kabi).



Une Phase 5 surpuissante

La Phase 5 se poursuivra ensuite le 7 octobre 2022, le 17 février 2023, le 5 mai 2023, le 28 juillet 2023, puis le 3 novembre 2023. Reste maintenant à savoir quels seront ces nouveaux films. Selon les théories les plus populaires, ce seraient Captain Marvel 2 avec Brie Larson (Room), Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn, le nouveau Blade avec Mahershala Ali (Moonlight, Green Book), Avengers 5 et un film X-Men, puisque les mutants sont désormais sous la bannière Marvel.

Avengers 5 pourrait permettre aux X-Men ou aux Quatre Fantastiques, dont les droits d'exploitation appartiennent désormais à Disney, de faire leurs premiers pas dans le MCU avant d'avoir leur film solo. Reste à savoir où se situera Deadpool 3 dans ce gros calendrier ou s'il fera partie de la Phase 6.