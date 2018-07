publié le 30/04/2018 à 08:30

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Infinity War et que vous ne préférez pas en savoir plus sur la scène bonus, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers.



Les scènes post-générique sont désormais une tradition chez Marvel, autant attendues que le film en lui-même. Avengers : Infinity War ne déroge pas à la règle avec deux séquences bonus de quelques minutes. Les observer avec attention permet de glaner quelques indices sur ce qui attendra prochainement les survivant(e)s du cataclysme provoqué par Thanos.



La scène post-générique se déroule quelques secondes avant que Thanos ne claque les doigts. Maria Hill et Nick Fury (qu'on n'avait pas revus depuis Avengers 2 : L’Ère d'Ultron), à la tête du nouveau SHIELD, sont en voiture à New-York. Ils apprennent que des vaisseaux [ceux de l'armée de Thanons] ont été aperçus au dessus du Wakanda de Black Panther, lorsqu'un véhicule les percute.

Captain Marvel à la rescousse

Brie Larson dans le costume de la super-héroïne Captain Marvel Crédit : Marvel

En sortant du véhicule, Maria Hill et Nick Fury assistent à une scène d'apocalypse : des cris, un hélicoptère qui se crash dans un immeuble... Une partie de la population est en train de disparaître. Soudain, Hill se met à disparaître en fumée devant Nick Fury qui a le temps d'hurler "Code rouge". Ce dernier réalise que le pire est en train de se passer.



Rapidement, Nick Fury sort un petit ordinateur, qui semble tout droit sorti des années 90, et commence à écrire un message. Sa peau commence elle aussi à se désagréger, il a tout juste le temps d'envoyer son texte. Juste avant que la scène ne se termine, apparaît le logo de Captain Marvel, preuve que le message a bien été transmis et reçu.



Il y a donc fort à parier que l'héroïne, connue aussi le nom de Carol Danvers, soit l'une des dernières chances de notre monde pour s'en sortir. Reste à savoir comment Captain Marvel arrivera à contacter les héros et héroïnes survivant(e)s et si elle est assez puissante pour vaincre Thanos.