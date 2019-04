publié le 24/04/2019 à 10:33

Deuxième partie de ce final épique qui clôt un cycle de 22 films en 11 ans. Avengers : Endgame sort en salles mercredi 24 avril 2019. Dans le premier volet sorti, Avengers : Infinity War, il y a maintenant un an, le méchant Thanos avait réussi à éradiquer la moitié de la population de l'univers, dont Spiderman, Black Panther et Docteur Strange grâce aux 6 Pierres de l'Infini. Attention, la suite contient d'énormes spoilers !



Dans ce deuxième volet, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America et quelques autres vont essayer de remonter le temps pour empêcher Thanos de s’approprier les fameuses pierres et éviter le cataclysme, en simplifiant le scénario évidemment. Film épique, spectacle total qui laisse la place à l'humour et à l'émotion.

L'affiche est somptueuse : Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Michael Douglas, Robert Redford et Chris Hemsworth. Pour ce dernier, Avengers : Endgame, c'est également le moment de refermer une page importante de sa carrière. "Je suis encore là après 22 films, nous sommes tous devenus amis, et nous nous sommes tous regardés changer", confie Chris Hemsworth au micro de RTL avant d'ajouter : "J'ai adoré ce voyage, c'est ce que j'ai connu de meilleur à ce jour."

Rassurez-vous, on n'en a pas tout à fait fini avec les héros Marvel puisque le prochain Spider-Man est programmé le 3 juillet 2019 et que les suites de Black Panther ou Captain Marvel sont en préparation. Également un nouveau cycle va être lancé par Disney, propriétaire de la marque. Avengers : Endgame est donc un film très attendu, certains fans étaient d'ailleurs présents dans les salles dès minuit pour découvrir le film et ce weekend pour la sortie, le milliard de dollars de recettes mondiales pourrait très certainement être atteint.

> Avengers : Endgame - Bande-annonce officielle (VOST)